Исторический перелом в энергетике Китая: доля угля упала ниже 50 процентов

·54·Технологии
Исторический перелом в энергетике Китая: доля угля упала ниже 50 процентов

В энергетическом секторе Китая зафиксирован важный исторический рубеж. По данным Национального энергетического управления страны, в первом полугодии текущего года доля угольной генерации (производства электроэнергии) впервые опустилась ниже 50 процентов и составила 49,7 процента. Это изменение оценивается как резкий поворот в переходе Китая — одной из крупнейших экономик мира — на экологически чистую и устойчивую энергетическую модель. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

За отчетный период угольные электростанции Китая выработали примерно 2,5 триллиона кВ•соат электроэнергии. Для сравнения, еще несколько лет назад именно угольное топливо считалось абсолютной основой энергетической системы Китая. Снижение данного показателя свидетельствует о том, что политика сокращения выбросов углекислого газа и поэтапного уменьшения зависимости от традиционного ископаемого топлива в стране приносит свои плоды.

Стремительный рост возобновляемых источников энергии

На фоне сокращения доли угля показатели зеленой энергетики растут быстрыми темпами. Сообщается, что в первом полугодии объем электроэнергии, полученной из возобновляемых источников, приблизился к 2 триллионам кВ•соат, а ее общая доля достигла рекордных 41,2 процента. Это подтверждает, что переход на экологически чистую энергетику с помощью современных технологий — это не просто план, а реальный результат.

В частности, только солнечные и ветряные электростанции произвели более 1,25 триллиона кВ•соат электроэнергии. Данный показатель обеспечил почти четверть общего потребления в стране. По мнению специалистов, более 60 процентов роста нового спроса на электроэнергию было покрыто именно за счет таких экологически чистых источников.

Глобальное лидерство и изменение баланса мощностей

Китай сохраняет безоговорочное лидерство в мире не только по объемам производства, но и по установленным мощностям. По состоянию на май текущего года общая установленная мощность электростанций в стране превысила 4,01 миллиарда кВ•соат. Примечательно, что этот огромный показатель превышает суммарную мощность США, стран Европейского Союза, Индии, Японии и России.

Долгосрочные тенденции на энергетическом рынке также указывают на глубокие структурные изменения. Если в 2010 году угольные электростанции составляли 61 процент установленной мощности страны, то на сегодняшний день этот показатель снизился до 32 процентов. При этом доля энергоисточников, не использующих ископаемое топливо, значительно возросла и достигла 62 процентов.

КитайЭнергетикаУгольВозобновляемая ЭнергияЭкология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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