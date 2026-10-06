Суд в Саудовской Аравии приговорил к высшей мере наказания иностранного мигранта за оскорбление Пророка (с.а.в.)

·75·Мир
Суд в Саудовской Аравии приговорил к высшей мере наказания иностранного мигранта за оскорбление Пророка (с.а.в.)

В Саудовской Аравии к высшей мере наказания применен иностранный трудовой мигрант, проявивший неуважение к религиозным ценностям через социальные сети. Апелляционный суд королевства вынес смертный приговор гражданину Шри-Ланки Аноджану Сиварасе, оставившему оскорбительный комментарий в сети Facebook в адрес Пророка Мухаммада (соллаллоху алайхи васаллам).

Данный инцидент привлекает широкое внимание мировой общественности в связи с вопросами религиозных убеждений, ответственности за слова и соблюдения жестких норм законодательства в Саудовской Аравии.

Детали конфликта: удаленный комментарий и разоблачающие скриншоты

Согласно материалам дела, развитие событий происходило следующим образом:

  • Пост в социальной сети: Работающий в Саудовской Аравии Аноджан Сиварас оставил на одной из страниц в Facebook комментарий, содержащий тяжелые оскорбления в адрес пророка ислама Мухаммада (с.а.в.);

  • Запоздалые извинения: Вскоре мигрант, осознав последствия своего поступка, удалил комментарий из сети и опубликовал публичные извинения;

  • Работодатель и арест: Однако сделанные пользователями скриншоты (снимки экрана) были отправлены его работодателю. После обращения работодателя правоохранительные органы Саудовской Аравии задержали мигранта в июле.

Апелляция прокуратуры и приговор по законам шариата

После первоначальных судебных разбирательств прокуратура страны настойчиво потребовала пересмотра дела:

  • Требование прокуратуры: Орган обвинения заявил, что данное деяние является тяжким преступлением против исламских святынь (богохульство и неуважение), и подал апелляцию с просьбой рассмотреть дело на основе норм шариатского права и самых строгих требований национального законодательства;

  • Окончательное решение суда: Апелляционный суд, рассмотрев детали дела 17 сентября, признал Аноджана Сиваразу виновным и принял решение о назначении ему смертной казни.

В соответствии с законодательством Саудовской Аравии, любые оскорбления или неуважение в адрес религиозных святынь, в частности Аллаха и Его Посланника, относятся к категории тяжких государственных и шариатских преступлений и влекут за собой бескомпромиссные наказания.

Саудовская АравияАноджан Сиварасасмертная казньзаконодательство шариата
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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