Сенсация в Китае: Гол Ханонова принес победу сборной Таджикистана

В рамках товарищеских матчей международной паузы ФИФА сборные Центральной Азии проходят важные испытания. Национальная сборная Таджикистана под руководством северомакедонского специалиста Игоря Ангеловского провела выездной матч против сборной Китая и добилась неожиданной и уверенной победы (1:0).

Единственный гол, решивший исход встречи, был забит на 53-й минуте, в начале второго тайма, одним из лидеров обороны сборной Вахдатом Ханоновым.

Положена точка в серии неудач

Эта победа имела огромное психологическое значение для сборной Таджикистана и ее нового главного тренера:

Прошлые неудачи: До этого в рамках дней ФИФА команда провела товарищеские матчи против сборных Азербайджана и Палестины, в обоих потерпев поражение;

Реванш и уверенность: Достигнутая на поле Китая победа после череды проигранных матчей вернула тренерскому штабу и футболистам веру в собственные силы и уняла волну критики.

Протокол матча и составы:

Международный товарищеский матч

Китай — Таджикистан 0:1

Гол: Вахдат Ханонов (53).

Состав сборной Таджикистана: Рустам Ятимов, Вахдат Ханонов, Мехрубон Каримов (Содикджон Курбонов, 67), Табрез Исломов, Алиджон Кароматуллозода, Амирбек Джурабаев (Алишер Шукуров, 85), Шервони Мабатшоев (Нозим Бободжонов, 85), Эхсони Паншанбе (Салохиддин Иргашев, 85), Парвизджон Умарбоев, Алишер Джалилов (Мухаммадджон Рахимов, 67), Шериддин Бобоев (Азизбек Хайитов, 80).

Тактическая дисциплина и надежная оборона

По ходу матча сборная Таджикистана сделала главный упор на надежную защиту и быстрые контратаки:

Неприкосновенность ворот: Вратарь Рустам Ятимов и линия обороны уверенно нейтрализовали острые атаки хозяев и сумели удержать счет до конца игры;

Эффект замен: Ангеловский во втором тайме выпустил на поле Мухаммадджона Рахимова, Содикджона Курбонова, а в последние минуты Шукурова, Бободжонова и Иргашева, сохранив прессинг и физическое давление в центре поля.

Эта гостевая победа над одним из сильных соперников контингента, без сомнения, придаст положительный импульс международному рейтингу и авторитету сборной Таджикистана перед предстоящими официальными отборочными матчами.