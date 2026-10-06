Оценка Флашскоре: кто сыграл лучше всего в составе Узбекистана в матче против Южной Кореи?
Национальная сборная Узбекистана впервые познала горечь поражения после двух важных побед в рамках международных товарищеских матчей (успехов над Ираном и Сирией). Подопечные Фабио Каннаваро гостили у одного из ведущих грандов Азии — Южной Кореи, и уступили со счетом 0:2.
Если звездный капитан хозяев Сон Хын Мин открыл счет уже на 6-й минуте матча, точно исполнив штрафной удар, то на 60-й минуте О Се Хун забил второй мяч, установив окончательный результат. Это серьезное испытание показало реальный потенциал сборной в играх с сильными соперниками.
Оценки Флашскоре: кто как оценен?
Один из ведущих мировых порталов спортивной статистики Флашскоре проанализировал действия участников матча и опубликовал специальные баллы:
Герой матча: Лучшим игроком поединка был признан левый защитник сборной Южной Кореи Чо Хён Тхэк. Проявив высокую активность как в защите, так и в фланговых атаках, он удостоился 7,9 балла;
Лучшие в составе Узбекистана: Самым активным игроком в рядах нашей сборной стал атакующий вингер Аббосбек Файзуллаев — он получил 6,9 балла (заменен на 83-й минуте). Центральный защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов получил оценку 6,8 балла, в очередной раз продемонстрировав надежность в линии обороны;
Неудачный день Шомуродова: Капитан и главный бомбардир сборной Эльдор Шомуродов оказался под жестким контролем корейских защитников. Проведя на поле все 90 минут, опытный нападающий получил самый низкий показатель в составе команды — 5,7 балла.
Серьезный урок для тренерского штаба
После побед над Ираном и Сирией это поражение стало своеобразным «холодным душем» для нашей сборной:
Игра под прессингом: Матч против самой скоростной команды Азии выявил необходимость укрепления связи между полузащитой и атакой;
Выводы Каннаваро: Для итальянского специалиста эта контрольная встреча послужит важным источником для исправления тактических ошибок и более широкой оценки резервных возможностей перед предстоящими ответственными официальными турнирами.
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