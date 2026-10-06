Оценка Флашскоре: кто сыграл лучше всего в составе Узбекистана в матче против Южной Кореи?

·33·Спорт
Оценка Флашскоре: кто сыграл лучше всего в составе Узбекистана в матче против Южной Кореи?

Национальная сборная Узбекистана впервые познала горечь поражения после двух важных побед в рамках международных товарищеских матчей (успехов над Ираном и Сирией). Подопечные Фабио Каннаваро гостили у одного из ведущих грандов Азии — Южной Кореи, и уступили со счетом 0:2.

Если звездный капитан хозяев Сон Хын Мин открыл счет уже на 6-й минуте матча, точно исполнив штрафной удар, то на 60-й минуте О Се Хун забил второй мяч, установив окончательный результат. Это серьезное испытание показало реальный потенциал сборной в играх с сильными соперниками.

Оценки Флашскоре: кто как оценен?

Один из ведущих мировых порталов спортивной статистики Флашскоре проанализировал действия участников матча и опубликовал специальные баллы:

  • Герой матча: Лучшим игроком поединка был признан левый защитник сборной Южной Кореи Чо Хён Тхэк. Проявив высокую активность как в защите, так и в фланговых атаках, он удостоился 7,9 балла;

  • Лучшие в составе Узбекистана: Самым активным игроком в рядах нашей сборной стал атакующий вингер Аббосбек Файзуллаев — он получил 6,9 балла (заменен на 83-й минуте). Центральный защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов получил оценку 6,8 балла, в очередной раз продемонстрировав надежность в линии обороны;

  • Неудачный день Шомуродова: Капитан и главный бомбардир сборной Эльдор Шомуродов оказался под жестким контролем корейских защитников. Проведя на поле все 90 минут, опытный нападающий получил самый низкий показатель в составе команды — 5,7 балла.

Серьезный урок для тренерского штаба

После побед над Ираном и Сирией это поражение стало своеобразным «холодным душем» для нашей сборной:

  • Игра под прессингом: Матч против самой скоростной команды Азии выявил необходимость укрепления связи между полузащитой и атакой;

  • Выводы Каннаваро: Для итальянского специалиста эта контрольная встреча послужит важным источником для исправления тактических ошибок и более широкой оценки резервных возможностей перед предстоящими ответственными официальными турнирами.

Сборная Узбекистана по футболуФабио КаннавароЮжная КореяАббосбек Файзуллаев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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