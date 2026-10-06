MrBeast приедет в Ташкент: 200 фанатов смогут увидеть его

Один из самых популярных YouTube-блогеров в мире Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, прибудет в Ташкент 9 октября. Самое интересное, что у желающих есть возможность принять участие в его публичном мероприятии в Узбекистане, однако попасть на встречу смогут не все желающие, а лишь участники, случайно выбранные среди зарегистрировавшихся.

Мероприятие организуется по инициативе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. Это будет первый визит MrBeast в Центральную Азию.

Кто сможет принять участие в мероприятии?

Участие во встрече бесплатное, но существуют определенные требования.

Согласно официальной информации, в мероприятии могут принять участие лица старше 18 лет, которые смогут лично присутствовать в Ташкенте 9 октября. Сама по себе регистрация не гарантирует вход на мероприятие.

Среди зарегистрировавшихся участников случайным образом отберут людей с помощью компьютера. Отобранным лицам будут отправлены детали мероприятия и персональный QR-код.

Места на мероприятии являются именными. Их нельзя передавать, продавать или обменивать другим лицам.

Когда завершается регистрация?

Регистрация началась 6 октября в 12:00 и продлится до 12:00 8 октября. Каждый участник может подать заявку только один раз. Дубликаты или автоматизированные заявки будут исключены до этапа отбора.

На официальной платформе регистрации потребуются паспорт или ID-карта, действующий адрес электронной почты и номер телефона Узбекистана.

Какая программа ждет фанатов MrBeast?

Организаторы планируют провести встречу не в формате обычного общения, а в виде интерактивной программы.

Участников ждут различные игры и викторины. В частности, будут организованы вопросы и ответы, посвященные малоизвестным фактам о MrBeast и его деятельности. Сообщается, что победителям вручат ценные подарки.

Почему визит MrBeast в Ташкент важен?

Джимми Дональдсон считается одним из крупнейших контент-мейкеров на платформе YouTube. Он известен масштабными проектами, дорогостоящими видео, соревнованиями и форматами шоу с участием большого числа людей. Его каналы насчитывают более 500 миллионов подписчиков.

Фонд развития культуры и искусства Узбекистана подчеркнул, что визит MrBeast может открыть новые возможности для местных YouTube-креаторов, приблизить их к международной медиасреде и послужить толчком к повышению стандартов создания контента.

Важнейшее предупреждение

Организаторы призвали фанатов остерегаться фальшивых ссылок и предложений, распространяемых от имени MrBeast или его представителей.

Для входа на мероприятие не требуется никаких оплат. Также организаторы сообщили, что не будут запрашивать данные банковских карт или защитные коды.

Поэтому, хотя возможность увидеть MrBeast в Ташкент вызвала огромный интерес, вход на мероприятие не гарантирован: окончательные участники будут выбраны случайным образом только среди заявок, отвечающих требованиям.

Этот визит показывает не только приезд знаменитого блогера в Узбекистан, но и то, что возможности для местных креаторов выйти на глобальную арену YouTube продолжают расширяться.