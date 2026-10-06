Шавкат Мирзиёев награжден высшей наградой ООН — медалью «Агрикола»

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 6 октября принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя, прибывшего в нашу страну с визитом. Руководитель авторитетной международной организации прибыл в Ташкент для участия в международной конференции, посвященной Всемирному дню хлопка, и втором форуме агропродовольственных систем развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

В ходе переговоров были всесторонне обсуждены вопросы обеспечения продовольственной безопасности, привлечения передовой науки и искусственного интеллекта в аграрную сферу, а также вывода стратегического партнерства на новый этап.

Историческое событие: членство в Совете ФАО и международный хаб в Ташкенте

На встрече было особо отмечено, что практическое сотрудничество между Узбекистаном и ФАО за последние годы поднялось на беспрецедентный уровень:

27 совместных проектов: В рамках двусторонних отношений принята новая пятипрограммная программа, в настоящее время активно реализуется 27 высокостоимостных проектов;

Впервые в Совете ФАО: Узбекистан впервые в своей истории был избран в состав главного управляющего органа организации — Совета ФАО на период 2028–2029 годов;

Агроинновационный хаб: Завтра в городе Ташкенте официально задействуется масштабный Агроинновационный хаб , предназначенный для развивающихся стран, не имеющих прямого выхода к морю;

Искусственный интеллект и зеленое финансирование: В ходе диалога была достигнута договоренность о цифровизации сельского хозяйства, внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в управление посевными площадями и водными ресурсами, а также о привлечении средств международного «климатического финансирования».

Шавкат Мирзиёев удостоен высшей медали «Агрикола»

По завершении беседы, прошедшей в искренней и дружеской обстановке, Цюй Дунъюй торжественно вручил главе нашего государства высшую награду организации — медаль «Агрикола»:

Причина признания: Награда вручена в знак высокого признания твердых реформ и достижений Президента Узбекистана на пути гарантирования продовольственной безопасности в регионе и на международном уровне, развития аграрной отрасли и современной водосберегающей инфраструктуры;

История награды: Данная авторитетная медаль, учрежденная структурой ООН ФАО в 1977 году, вручается видным государственным и общественным деятелям мира, внесшим беспрецедентный вклад в искоренение голода, сокращение бедности и формирование устойчивых продовольственных цепочек на Земле.

Данное событие в очередной раз на международной арене доказало, что роль Узбекистана в глобальной экологической и продовольственной дипломатии неуклонно укрепляется.