В Китае начались массовые сбои в работе телевизоров Шарп

·21·Технологии
В Китае начались массовые сбои в работе телевизоров Шарп

По всему Китаю произошли массовые сбои в работе телевизоров бренда Шарп, что вызвало недовольство тысяч пользователей. Потребители сталкиваются с внезапным зависанием устройств, появлением «синего экрана» (БСОД) и невозможностью загрузки системы. Этот технический сбой наглядно показал, насколько современные бытовые приборы зависят от обновлений ПО и к каким последствиям могут привести ошибки. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, покупатели наблюдают на своих устройствах однотипные аномалии. Некоторые пользователи жалуются, что перезагрузка телевизора не решает проблему. Другие отмечают, что устройство зависает на последней секунде рекламного ролика при запуске системы, после чего полностью перестает реагировать. Данная ситуация создает серьезные неудобства в повседневном использовании и отнимает время у миллионов потребителей.

Официальная позиция компании Шарп

После возникновения ситуации многие покупатели обратились в официальный интернет-магазин компании и службу поддержки клиентов. Представители Шарп пояснили, что этот массовый сбой не связан с физической поломкой отдельных устройств. Проблема возникла из-за ошибок в процессе обновления и модернизации внутренней системы компании, что затронуло множество пользователей по всей стране.

Представители компании сообщили, что техническая группа в настоящее время активно работает над устранением проблемы и в ближайшее время телевизоры вернутся к обычному режиму работы. Однако клиенты также выразили серьезные претензии к качеству работы сервисных центров. В частности, пользователи сети крайне недовольны тем, что служба поддержки постоянно занята, а операторы вместо того, чтобы выслушать проблему, просто кладут трубку.

Рекомендации и временные решения для пользователей

Техническая служба Шарп настоятельно рекомендовала потребителям не разбирать устройства самостоятельно и не пытаться сбросить их до заводских настроек. Несмотря на это, опытные пользователи нашли временные методы восстановления для некоторых моделей и поделились ими в интернете. В частности:

  • На телевизорах с голосовым управлением рекомендуется попробовать произнести команду «открыть настройки».
  • На некоторых моделях существует возможность перейти к быстрым настройкам через меню выбора источника входного сигнала и восстановить систему.
Специалисты отмечают, что удаленные обновления ПО, выпускаемые производителями, не всегда проходят гладко. Этот случай с Шарп еще раз напомнил о том, насколько осторожно крупные технологические бренды должны управлять своими серверами и процессами обновлений. Пока что пользователям не остается ничего другого, как ждать финального патча и официальных исправлений от компании.

SharpТелевизорКитайТехнологииОбновление
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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