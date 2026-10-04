В Эквадоре нашли 469 кг кокаина в пакетах с изображением Холанда

·3·Мир
В Эквадоре нашли 469 кг кокаина в пакетах с изображением Холанда

Эквадорская полиция конфисковала крупную партию кокаина. Примечательно, что на пакеты с наркотиками были наклеены стикеры с изображением нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

Как сообщает Ассокиатед Пресс, правоохранительные органы обнаружили в общей сложности 469,6 килограмма кокаина. Наркотик был расфасован в 370 пакетов и спрятан в специальном тайнике грузовика.

Инцидент был раскрыт недалеко от границы Эквадора с Колумбией. Полиция обнаружила наркотики в скрытом отсеке во время проверки груза.

Интересно, что в другой конфискованной партии также было обнаружено изображение капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

По данным специалистов и правоохранительных органов, преступные группировки могут использовать имена и изображения известных людей, чтобы идентифицировать свои грузы или обозначить их принадлежность к определенной сети.

При этом нет никакой информации о том, что Холанд имеет какое-либо отношение к данным наркотикам или их перевозке.

Расследование инцидента продолжается.

Эквадорская полицияМанчестер СитиЭрлинг ХоландЛионель Месси
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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