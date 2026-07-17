Конфликт Илона Маска и Сэма Альтмана: реален ли проект дата-центра в космосе

·39·Технологии
Конфликт Илона Маска и Сэма Альтмана: реален ли проект дата-центра в космосе

Очередной конфликт между двумя ведущими фигурами в области технологий искусственного интеллекта и освоения космоса — Илоном Маском и Сэмом Альтманом — вывел на повестку дня вопрос создания центров обработки данных (дата-кентер) в космосе. Этот спор демонстрирует не только личные взгляды двух миллиардеров, но и серьезный разрыв между современными технологическими возможностями и планами на будущее. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Конфликт начался с поста Илона Маска, в котором он обвинил главу OpenAI Сэма Альтмана в мошенничестве. В ответ Альтман раскритиковал идею Маска по размещению вычислительных мощностей AI в космосе. По его мнению, Маск представляет инвесторам концепцию космических дата-центров как проект, который будет реализован в слишком сжатые сроки, что противоречит текущим техническим возможностям.

Речь идет о планах компании SpaceX по выводу на орбиту сети специальных спутников, предназначенных для выполнения задач AI и обработки запросов. Именно развитие орбитальных вычислительных систем является одним из ключевых факторов, способствующих высокой рыночной оценке SpaceX. Сторонники этой идеи верят, что орбитальные центры позволят создать облачные сервисы нового формата.

Технические препятствия и экономическая эффективность

Однако специалисты по космической технике подчеркивают, что на пути реализации этого проекта стоит ряд ограничений. Для достижения экономической эффективности стоимость вывода грузов на орбиту должна стать значительно ниже нынешней, а также необходимо наладить массовое производство мощных спутников. Современные технологии не позволяют быстро масштабировать такие системы.

В решении этой проблемы SpaceX возлагает основные надежды на свою ракету Starship. Компания планирует превратить эту ракету в полностью многоразовую систему, чтобы резко сократить расходы на транспортировку грузов. Но даже если обе ступени ракеты будут успешно возвращены в ходе ближайших испытательных полетов, это не означает немедленного перехода к коммерческой эксплуатации.

По имеющимся данным, для перехода ракеты Starship на обещанный режим полной многоразовости может потребоваться еще несколько лет. Кроме того, SpaceX уведомила инвесторов, что в ближайшей перспективе вторая ступень ракеты может теряться после каждого полета. Такой сценарий делает инфраструктуру дата-центров в космосе экономически нецелесообразной.

В заключение можно сказать, что отдельные спутники с оборудованием для AI в космосе могут появиться в ближайшие годы, однако массовый и системный запуск таких систем, скорее всего, станет реальностью только к 2030-м годам. Пока что спор между Маском и Альтманом остается борьбой между реальными темпами технологического прогресса и амбициями.

SpaceXOpenAIElon MuskSam AltmanИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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