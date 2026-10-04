Мурод Назаров на какой машине ездит (видео)

В беседе с ведущим передачи «Pulnews», блогером Жахонгиром Латиповым известному предпринимателю Муроду Назарову задали вопрос о том, на каком автомобиле он передвигается.

Когда прозвучал вопрос: «На какой машине ездит Мурод Назаров?», предприниматель ответил, что в последнее время пользуется автомобилем Chevrolet Tahoe.

«Я последнее время езжу на Tahoe. Когда ездил в Америку, там передвигаются на больших машинах. Мне понравилось. Ездить в просторной машине теперь удобнее. Она немного грубоватая, но я сам не вожу. Раньше водил, уже лет семь-восемь сам за руль не сажусь. У меня есть водитель, ездим с ним», — сказал Мурод Назаров.

После этого его спросили, почему он выбрал именно Tahoe, а не передвигается на Gelandewagen или Rolls-Royce.

«Gelandewagen есть. Но я вожу его редко, раз в неделю, когда появляется такое настроение. Сам же я езжу на Tahoe. Внутри просторно, с кайфом сижу сзади», — ответил предприниматель.

После беседы пользователи социальных сетей также обратили внимание на выбор Мурода Назарова. Некоторые наблюдатели выразили восхищение предпринимателем и пожелали, чтобы им тоже достались такие автомобили.

А на какой машине ездили бы вы, оказавшись на месте Мурода Назарова? Оставляйте свое мнение в комментариях.