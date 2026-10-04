В Пакистане представлен новый электромобиль Метро с дизайном в стиле Toyota Alphard

Пакистанская компания Нора EV представила свой новый компактный электрический минивэн — модель Метро. Как сообщает иксбт.ком, внешний вид этого автомобиля отчетливо напоминает популярные японские минивэны Toyota Alphard и Vellfire, однако его технические возможности гораздо скромнее. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Внешний облик нового электрического минивэна повторяет дизайнерские элементы японских автомобилей премиум-класса. В частности, в передней части установлена крупная решетка радиатора и вертикальные элементы с хромированной отделкой; похожие мотивы прослеживаются в оформлении боковых сторон и задней части автомобиля.

Технические характеристики и габариты

Несмотря на то, что внешне машина кажется крупной, пакистанский автомобиль значительно меньше настоящего Alphard. Модель Метро имеет габариты городского автомобиля длиной всего 3900 мм и оснащена 14-дюймовыми легкосплавными дисками. Кроме того, вместо сдвижных дверей, характерных для больших минивэнов, здесь используются обычные распашные двери.

Технические характеристики автомобиля гораздо скромнее его внешнего вида. Электродвигатель, установленный на задней оси, развивает мощность всего 4 кВт, то есть около 5 л.с. Тем не менее, салон, рассчитанный на пять человек, оснащен достаточным уровнем комфорта, включая кондиционер, электрические стеклоподъемники, кнопку запуска двигателя, камеру заднего вида, а также Bluetooth и USB порты.

Типы батарей и дополнительные возможности

Как сообщает иксбт.ком, покупателям предлагаются литий-железо-фосфатные аккумуляторы емкостью 9, 15 или 23,1 кВт·ч. С самой большой батареей производитель обещает запас хода от 250 до 300 километров. Кроме того, компания Нора EV планирует развивать сеть станций быстрой замены аккумуляторов в Пакистане.

Для тех, кто хочет совершать поездки на дальние расстояния, предусмотрен бензиновый резервный генератор. С помощью небольшого генератора и топливного бака объемом 3 литра можно увеличить запас хода еще на 150–180 километров. Компания Нора EV, основанная в 2025 году, в будущем планирует локализовать производство компонентов кузова и светотехники в Пакистане.