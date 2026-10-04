Сегодня в Ташкенте может наблюдаться пыльная буря — предупредила комиссия

Сегодня, 4 октября, в Ташкенте перед дождем могут возникнуть кратковременные пыльные бури. Об этом сообщила Специальная комиссия по улучшению экологической ситуации в столице.

Отмечается, что, согласно глобальным моделям погоды и прогнозам Узгидромета, перед вторжением влажных воздушных масс ожидается усиление скорости ветра. Скорость ветра может составить 3–8 метров в секунду, а в отдельных районах — 10–14 метров в секунду.

Из-за более сильного ветра местами может подняться пыльная буря, а также есть вероятность кратковременного увеличения количества пылевых частиц в атмосферном воздухе, в частности PM10.

Специальная комиссия в настоящее время ведет постоянный мониторинг качества воздуха в столице.