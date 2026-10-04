Сегодня в Ташкенте может наблюдаться пыльная буря — предупредила комиссия

·28·Узбекистан
Сегодня в Ташкенте может наблюдаться пыльная буря — предупредила комиссия

Сегодня, 4 октября, в Ташкенте перед дождем могут возникнуть кратковременные пыльные бури. Об этом сообщила Специальная комиссия по улучшению экологической ситуации в столице.

Отмечается, что, согласно глобальным моделям погоды и прогнозам Узгидромета, перед вторжением влажных воздушных масс ожидается усиление скорости ветра. Скорость ветра может составить 3–8 метров в секунду, а в отдельных районах — 10–14 метров в секунду.

Из-за более сильного ветра местами может подняться пыльная буря, а также есть вероятность кратковременного увеличения количества пылевых частиц в атмосферном воздухе, в частности PM10.

Специальная комиссия в настоящее время ведет постоянный мониторинг качества воздуха в столице.

ТашкентСпециальная комиссияУзгидрометпыльная буря
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Узгидромет» сообщил, в каких регионах в начале недели ожидаются дожди«Узгидромет» сообщил, в каких регионах в начале недели ожидаются дождиСегодня 11:26Какая погода будет в Узбекистане 3 октябряКакая погода будет в Узбекистане 3 октябряВчера 00:07В Узбекистане 18–20 июля температура может подняться до 48 градусовВ Узбекистане 18–20 июля температура может подняться до 48 градусов16 июля 10:47Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снегЗавтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег1 октября 15:25Октябрь будет холодным? В Узбекистане ожидается резкое понижение температурыОктябрь будет холодным? В Узбекистане ожидается резкое понижение температуры1 октября 10:53В каких регионах завтра ожидаются дожди?В каких регионах завтра ожидаются дожди?30 сентября 15:20
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан