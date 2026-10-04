Тест камер смартфонов: как показали себя флагманы при 5кс зуме

Конкуренция между ведущими флагманами на рынке мобильных технологий становится все более острой. Известный инсайдер Ice Universe в своем очередном тесте камер сравнил новейшие устройства трех крупнейших брендов. В ходе испытаний были проверены возможности 5-кратного оптического зума у смартфонов Huawei Мате 90 Pro Max, iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Тест цветопередачи и четкости

Согласно данным иксбт.ком, процесс сравнения был сосредоточен на способности устройств передавать объекты максимально естественно и сохранять насыщенность цветов. Несмотря на то, что все три устройства оснащены современными оптическими модулями, в очередной раз подтвердилось, что их программное обеспечение и алгоритмы обработки изображений существенно различаются.

В ходе теста модель Huawei Мате 90 Pro Max продемонстрировала наиболее точную цветопередачу при съемке яблока. Цвет основного объекта на снимке оказался максимально приближенным к оригиналу. Однако, как отметил эксперт, в кадре преобладали заметные теплые, желтоватые оттенки. В результате окружающие листья выглядели более желтыми и сухими, чем в реальности.

По мнению эксперта, придание цветовой гамме более зеленоватого оттенка сделало бы результат более естественным. Также были замечены некоторые странности в размытии фона (эффект боке), что указывает на наличие аспектов в программном обеспечении устройства, требующих доработки.

Результаты флагманов Apple и Samsung

Представитель Apple, модель iPhone 18 Pro Max, в этот раз столкнулся с более серьезными проблемами при передаче цветов. Было выявлено, что общая гамма кадров смещена в красноватые тона. По оценке Ice Universe, в смартфоне заметно нарушение баланса белого.

В результате, несмотря на использование 5-кратного зума, полученный снимок заметно отличался от реальной картины. Это может вызвать определенные неудобства для пользователей iPhone при съемке в сложных условиях освещения.

По итогам сравнения модель Samsung Galaxy S26 Ultra показала наиболее сбалансированный и реалистичный результат. Хотя изображение яблока получилось чуть более насыщенным, чем оригинал, Samsung лучше всех передал цвета окружающей среды.

Устройство продемонстрировало не только отличную палитру цветов, но и самое естественное размытие фона. Это доказывает, что модель Galaxy S26 на шаг опережает конкурентов в возможностях съемки на больших дистанциях.