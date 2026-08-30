Новые истребители в небе Узбекистана: закупленные в Китае самолеты J-10CE (видео)

·27·Узбекистан
Новые истребители в небе Узбекистана: закупленные в Китае самолеты J-10CE (видео)

Парк Военно-воздушных сил Вооруженных Сил Республики Узбекистан существенно пополнился очередной современной и высокотехнологичной авиационной техникой. В официальных видеоматериалах, распространенных Министерством обороны, в составе ВВС Узбекистана впервые были продемонстрированы многоцелевые сверхзвуковые истребители J-10CE (экспортная версия Chengdu J-10C), приобретенные у Китая.

В сюжетах, вышедших под девизом «Воздушные рубежи охраняют современные истребители», запечатлено, как новая крылатая техника выстроилась под национальной символикой Узбекистана и заступила на боевое дежурство.

Мощь поколения 4++: чем примечательны самолеты J-10CE?

Эти современные истребители, являющиеся продуктом престижной авиационной промышленности Китая, выводят региональный оборонный потенциал на новый уровень:

  • Боевые полеты под национальной символикой: На распространенном видео отчетливо видно, как на хвостовую часть самолетов J-10CE нанесены государственный флаг и опознавательные знаки Узбекистана, а сами они поднимаются с взлетно-посадочных полос с подвесными топливными баками и точками вооружения под крыльями;

  • Высокотехнологичная кабины пилотов и радары: Самолеты оснащены радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), способной обнаруживать цели на большом расстоянии, цифровой системой управления и высокоточными ракетными вооружениями классов «воздух-воздух» и «воздух-земля»;

  • Групповое патрулирование и совместные действия: Кадры подтверждают, что несколько истребителей J-10CE совершили полет в строю в сопровождении военно-транспортных самолетов и успешно проходят тренировки в воздушном пространстве Узбекистана.

Стратегическое обновление национальной системы обороны

Пополнение рядов Военно-воздушных сил этими самолетами коренным образом укрепляет обороноспособность страны:

  • Безопасность воздушного пространства: Самолеты поколения 4++ J-10CE позволяют надежно защищать воздушные границы страны в любых сложных погодных условиях и круглосуточно;

  • Диверсификация авиапарка: Узбекистан поэтапно обновляет свою армию самыми передовыми и современными военно-техническими средствами, поддерживая боевую готовность вооруженных сил на уровне требований времени.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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