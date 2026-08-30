Новые истребители в небе Узбекистана: закупленные в Китае самолеты J-10CE (видео)
Парк Военно-воздушных сил Вооруженных Сил Республики Узбекистан существенно пополнился очередной современной и высокотехнологичной авиационной техникой. В официальных видеоматериалах, распространенных Министерством обороны, в составе ВВС Узбекистана впервые были продемонстрированы многоцелевые сверхзвуковые истребители J-10CE (экспортная версия Chengdu J-10C), приобретенные у Китая.
В сюжетах, вышедших под девизом «Воздушные рубежи охраняют современные истребители», запечатлено, как новая крылатая техника выстроилась под национальной символикой Узбекистана и заступила на боевое дежурство.
Мощь поколения 4++: чем примечательны самолеты J-10CE?
Эти современные истребители, являющиеся продуктом престижной авиационной промышленности Китая, выводят региональный оборонный потенциал на новый уровень:
Боевые полеты под национальной символикой: На распространенном видео отчетливо видно, как на хвостовую часть самолетов J-10CE нанесены государственный флаг и опознавательные знаки Узбекистана, а сами они поднимаются с взлетно-посадочных полос с подвесными топливными баками и точками вооружения под крыльями;
Высокотехнологичная кабины пилотов и радары: Самолеты оснащены радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), способной обнаруживать цели на большом расстоянии, цифровой системой управления и высокоточными ракетными вооружениями классов «воздух-воздух» и «воздух-земля»;
Групповое патрулирование и совместные действия: Кадры подтверждают, что несколько истребителей J-10CE совершили полет в строю в сопровождении военно-транспортных самолетов и успешно проходят тренировки в воздушном пространстве Узбекистана.
Стратегическое обновление национальной системы обороны
Пополнение рядов Военно-воздушных сил этими самолетами коренным образом укрепляет обороноспособность страны:
Безопасность воздушного пространства: Самолеты поколения 4++ J-10CE позволяют надежно защищать воздушные границы страны в любых сложных погодных условиях и круглосуточно;
Диверсификация авиапарка: Узбекистан поэтапно обновляет свою армию самыми передовыми и современными военно-техническими средствами, поддерживая боевую готовность вооруженных сил на уровне требований времени.
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