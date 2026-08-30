SpaceX Falcon Heavy успешно вывела в космос новый телескоп Нанкй Граке Роман

·2·Технологии
SpaceX Falcon Heavy успешно вывела в космос новый телескоп Нанкй Граке Роман

Компания SpaceX, лидер аэрокосмической отрасли, успешно вывела на орбиту Нанкй Граке Роман — одну из астрономических обсерваторий нового поколения NASA. Этот важный научный шаг открывает перед человечеством огромные возможности в изучении самых загадочных аспектов Вселенной, включая природу темной энергии и экзопланеты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, ракета тяжелого класса Falcon Heavy стартовала с площадки ЛК-39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде 30 августа в назначенное время. Примечательно, что ракета была запущена успешно с первой попытки, без каких-либо задержек. Этот полет вошел в историю не как десятый, а как тринадцатый успешный старт для Falcon Heavy, еще раз подтвердив надежность компании.

Технические детали и космические маневры

В процессе полета конструкция ракеты работала с привычной высокой точностью. После старта два боковых ускорителя Falcon Heavy отделились от центрального блока и успешно выполнили маневры по возвращению на Землю. Оба блока благополучно приземлились на базе Космических сил США на мысе Канаверал, однако в этой миссии центральный блок не возвращался.

После того как верхняя ступень ракеты вывела телескоп на начальную орбиту, она дополнительно включила двигатель для формирования необходимой траектории. Специалисты SpaceX сообщили, что все этапы прошли в штатном режиме. Отделение обсерватории произошло примерно через 31 минуту после старта.

Научные цели и огромные возможности

Конечным пунктом назначения телескопа Нанкй Граке Роман станет окрестность второй точки Лагранжа (Л2) системы Солнце-Земля, расположенная на расстоянии около 1,5 миллиона километров от нашей планеты. В настоящее время в этом же районе эффективно работает знаменитый космический телескоп James Webb. Новая обсерватория предназначена для широкомасштабных обзоров космоса, исследования природы темной энергии, поиска экзопланет, а также изучения эволюции звезд и галактик.

По данным NASA, одним из главных преимуществ нового телескопа является его сверхширокое поле зрения. За один сеанс Нанкй Граке Роман способен охватить участок неба примерно в 100 раз больше, чем телескоп Хаббл. Кроме того, он может проводить масштабные обзоры неба более чем в 1,000 раз быстрее, чем Хаббл.

Перспективы будущих исследований

В рамках основной научной программы ученые планируют собрать уникальные данные о более чем 2 миллиардах галактик. Только за один месяц наблюдений за Млечным Путем Нанкй Граке Роман может зарегистрировать до 20 миллиардов звезд, создав тем самым крупнейший каталог астрономических объектов.

Для справки, телескоп назван в честь Нэнси Грейс Роман, первого главного астронома NASA, которая сыграла огромную роль в развитии космической астрономии и была удостоена почетного звания «мать Хаббл». Основная миссия Нанкй Граке Роман рассчитана на пять лет после начала научной работы, и NASA планирует продлить этот срок еще на пять лет, если обсерватория будет исправно функционировать.

SpaceXFalcon HeavyNancy Grace RomanNASAКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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