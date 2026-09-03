Хавьер Тебас назвал Родри достойным «Золотого мяча»

·27·Спорт
Хавьер Тебас назвал Родри достойным «Золотого мяча»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что полузащитник «Барселоны» Родри заслуживает получения «Золотого мяча» в 2026 году. По его мнению, яркая игра футболиста на чемпионате мира делает его явным фаворитом этой престижной награды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, в сезоне 2026 года конкуренция среди звезд мирового футбола стала как никогда острой. Если в 2024 году борьба в основном разворачивалась между Родри и Винисиусом Жуниором, то в этот раз круг претендентов значительно шире.

Герой чемпионата мира

Глава Ла Лиги уверен, что, несмотря на то, что Родри пропустил много матчей за клуб из-за травм, его уверенные действия на мундиале перекрыли все недостатки. Он стал главным архитектором победы сборной Испании на чемпионате мира.

За свои действия на поле и умение управлять темпом игры Родри был удостоен «Золотого мяча» турнира. Тебас даже назвал его «Месси» испанского футбола, и это мнение было поддержано главным тренером сборной Луисом де ла Фуэнте.

Высокая конкуренция и главные претенденты

Однако в этом году борьба для Родри будет непростой. Одним из его главных конкурентов является одноклубник Ламин Ямаль. Также в числе основных претендентов упоминается Гарри Кейн, который забивал голы за «Баварию» и выиграл чемпионат Германии.

По мнению экспертов, голосование в конце сезона обещает быть напряженным при определении лучшего футболиста мира. Тем не менее, мнение Хавьера Тебаса непоколебимо, и он верит, что испанский полузащитник абсолютно достоин этой награды.

Хавьер ТебасРодриЗолотой мячЛа ЛигаБарселона
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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