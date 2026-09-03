Флагман Oppo Финд Кс10 Pro Max представлен с тремя камерами по 200 Мп

Рынок смартфонов готовится к презентации еще одного крупного флагмана. По данным иксбт.ком, были опубликованы первые рендеры ожидаемой модели Oppo Финд Кс10 Pro Max, которые вызвали большой интерес у мобильных энтузиастов. Это устройство нацелено на то, чтобы сделать важный шаг в мобильной индустрии благодаря своим передовым техническим характеристикам и совершенно новой концепции дизайна. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одной из самых примечательных особенностей нового смартфона является модуль камеры на задней панели. Производитель разместил на корпусе крупный горизонтальный блок, внутри которого находится квадратный модуль, включающий три основных объектива. Еще один дополнительный объектив расположен отдельно от них.

Передовые возможности камеры и новый сенсор

Ожидается, что модель Oppo Финд Кс10 Pro Max установит новые стандарты в области фотосъемки. Согласно данным, основная камера , сверхширокоугольный модуль и перископический телеобъектив будут оснащены сенсорами высокого разрешения по 200 Мп каждый. В дополнение к ним будет установлена отдельная камера Данксиа.

Также устройство станет первым в индустрии смартфоном, поддерживающим сенсор Samsung ИСОКЭЛЛ ХПК. Этот инновационный сенсор использует технологию ДипПикс, оптимизируя свет непосредственно на уровне пикселей. Это позволяет получать высококачественные снимки в любых условиях.

Дизайн и экранные технологии

Значительные изменения коснулись и внешнего вида. Специальная белая версия, разработанная при участии известной компании Хасселблад, придает дизайну устройства особую привлекательность. В то же время сообщалось, что модель Oppo Финд Кс10 будет оснащена ОЛЭД-экраном нового поколения.

Эта дисплейная панель под названием Тианма Tiangong Скрин 2.0 была представлена в Китае; производитель уделил особое внимание снижению интенсивности синего излучения, сохранению качества изображения при низком освещении и точности цветопередачи. Новый экран также выделяется практически незаметными, ультратонкими рамками со всех четырех сторон.