21-летнее путешествие подошло к концу: цифры, рекорды и драматичные финалы

·0·Спорт
21-летнее путешествие подошло к концу: цифры, рекорды и драматичные финалы

Обладатель восьми «Золотых мячей», ставший символом современного футбола, Лионель Месси официально объявил о завершении карьеры в национальной сборной Аргентины. Поскольку 21-летняя великая международная эпоха, начавшаяся в 2005 году, подошла к концу, ведущие статистические центры подвели итоги беспрецедентных рекордов, завоеванных кубков и полного испытаний и поражений пути капитана «альбиселесте» в форме сборной.

С 2005 по 2026 год: 207 матчей и потрясающие показатели

Лионель Месси выступал в главной команде Аргентины в качестве абсолютного лидера на протяжении более чем 20 лет. Его статистические результаты в национальной сборной стали практически неповторимыми в современном футболе:

  • 207 матчей: С учетом всех официальных и товарищеских игр Месси является абсолютным рекордсменом по количеству появлений на поле в истории страны;

  • 125 голов: Нападающий укрепил за собой статус лучшего бомбардира в истории национальной сборной;

  • 68 результативных передач: С учетом созданных для партнеров моментов Месси принял непосредственное участие в 193 голах национальной команды;

  • Дисциплина: За время бескомктромиссной борьбы на поле он получил в форме сборной 9 желтых и 2 красные карточки.

Мечты сбылись: 4 главных трофея, подаренных нации

В первые годы карьеры клеймо неспособности побеждать на крупных турнирах со сборной преследовало Месси долгие годы. Однако благодаря упорной борьбе он в конце концов привел Аргентину к абсолютной вершине мирового футбола:

  • Чемпионат мира (2022): Чемпионство на историческом мундиале в Катаре и главный трофей, которого ждали 36 лет;

  • Кубок Америки (2021 и 2024): Два подряд чемпионских титула, доказавших превосходство на континенте;

  • Финалиссима (2022): Яркая победа на «Уэмбли» над чемпионом Европы сборной Италии.

Горькие поражения: пролитые слезы и упущенные финалы

Международный путь Лео состоит не только из золотых страниц. В его карьере были и тяжелые удары, пережитые вместе с миллионами аргентинских болельщиков:

  • Финалы чемпионатов мира 2014 и 2026 годов: Месси дважды выводил национальную команду в решающий финал мундиаля, но оба раза упускал чемпионство в одном шаге от золотой медали;

  • Финал Кубка Америки 2016 года: После серии пенальти в матче с Чили Месси из-за тяжелого психологического давления объявил об уходе из сборной, однако позже вернулся благодаря народной любви и просьбам.

Оставив позади все победы, горькие испытания и исторические рекорды, Месси покинул форму национальной сборной в статусе вечной легенды.

А как вы думаете, какой гол или турнир Лионеля Месси в составе сборной Аргентины оставил самый великий след в истории футбола? Сможет ли «альбиселесте» после ухода этого легендарного капитана сохранить свое лидерское положение в мире? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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