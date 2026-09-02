Обладатель восьми «Золотых мячей», ставший символом современного футбола, Лионель Месси официально объявил о завершении карьеры в национальной сборной Аргентины. Поскольку 21-летняя великая международная эпоха, начавшаяся в 2005 году, подошла к концу, ведущие статистические центры подвели итоги беспрецедентных рекордов, завоеванных кубков и полного испытаний и поражений пути капитана «альбиселесте» в форме сборной.

С 2005 по 2026 год: 207 матчей и потрясающие показатели

Лионель Месси выступал в главной команде Аргентины в качестве абсолютного лидера на протяжении более чем 20 лет. Его статистические результаты в национальной сборной стали практически неповторимыми в современном футболе:

207 матчей: С учетом всех официальных и товарищеских игр Месси является абсолютным рекордсменом по количеству появлений на поле в истории страны;

125 голов: Нападающий укрепил за собой статус лучшего бомбардира в истории национальной сборной;

68 результативных передач: С учетом созданных для партнеров моментов Месси принял непосредственное участие в 193 голах национальной команды;

Дисциплина: За время бескомктромиссной борьбы на поле он получил в форме сборной 9 желтых и 2 красные карточки.

Мечты сбылись: 4 главных трофея, подаренных нации

В первые годы карьеры клеймо неспособности побеждать на крупных турнирах со сборной преследовало Месси долгие годы. Однако благодаря упорной борьбе он в конце концов привел Аргентину к абсолютной вершине мирового футбола:

Чемпионат мира (2022): Чемпионство на историческом мундиале в Катаре и главный трофей, которого ждали 36 лет;

Кубок Америки (2021 и 2024): Два подряд чемпионских титула, доказавших превосходство на континенте;

Финалиссима (2022): Яркая победа на «Уэмбли» над чемпионом Европы сборной Италии.

Горькие поражения: пролитые слезы и упущенные финалы

Международный путь Лео состоит не только из золотых страниц. В его карьере были и тяжелые удары, пережитые вместе с миллионами аргентинских болельщиков:

Финалы чемпионатов мира 2014 и 2026 годов: Месси дважды выводил национальную команду в решающий финал мундиаля, но оба раза упускал чемпионство в одном шаге от золотой медали;

Финал Кубка Америки 2016 года: После серии пенальти в матче с Чили Месси из-за тяжелого психологического давления объявил об уходе из сборной, однако позже вернулся благодаря народной любви и просьбам.

Оставив позади все победы, горькие испытания и исторические рекорды, Месси покинул форму национальной сборной в статусе вечной легенды.

А как вы думаете, какой гол или турнир Лионеля Месси в составе сборной Аргентины оставил самый великий след в истории футбола? Сможет ли «альбиселесте» после ухода этого легендарного капитана сохранить свое лидерское положение в мире? Оставляйте свои мнения в комментариях!