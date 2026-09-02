Отказался от миллионов: почему перешедший в «Барселону» Габриэль Жезус согласился на снижение зарплаты?

Каталонская «Барселона» в последние дни летнего трансферного окна укрепила линию атаки опытным звездным игроком. 29-летний бразильский нападающий Габриэль Жезус, приобретенный у лондонского «Арсенала» за 8,6 миллиона фунтов стерлингов, подписал с «сине-гранатовыми» трехлетний контракт. После официального подтверждения трансфера форвард дал интервью изданию ESPN, в котором откровенно рассказал о том, как проходила эта сделка, о проекте Ханси Флика и о том, как ради переезда в Каталонию он пожертвовал своими финансовыми интересами.

«В 29 лет я не ожидал появления такой возможности»: Неожиданное предложение

Нападающий сборной Бразилии не скрывал, что интерес со стороны «Барселоны» стал для него абсолютной неожиданностью:

«Если бы вы спросили меня об этом месяц назад, я бы сказал, что вероятность такого перехода крайне мала. Я даже в страшном сон не мог представить, что в 29 лет у меня появится шанс перейти в "Барсу";

Чтобы трансфер состоялся, не только мне пришлось приложить максимум усилий, но и руководство "Барселоны" сыграло свою роль на самом высоком уровне», — подчеркнул Жезус.

Детская мечта выше денег и фактор Флика

В то время как каталонский клуб строго контролирует зарплатный фонд из-за ограничений финансового фэйр-плей, личная самоотдача бразильского форварда сыграла решающую роль в успешном завершении этого трансфера:

Финансовая уступка: «Я согласился на существенное сокращение зарплаты, но носить форму "Барселоны" — это мечта всей моей жизни;

Стратегическая покупка: Заключение трехлетнего соглашения по относительно недорогой цене в 8,6 миллиона фунтов позволяет главному тренеру Ханси Флику создать качественную ротацию и высокую конкуренцию в линии атаки.

Завоевавший чемпионские титулы в Англии с «Манчестер Сити» и ставший впоследствии одной из ключевых сил «Арсенала», Жезус теперь получает возможность перезапустить свою карьеру в испанской Ла Лиге.

Как вы думаете, сможет ли Габриэль Жезус, пусть даже отказавшись ради этого от своей зарплаты, завоевать прочное место в основном составе под руководством Ханси Флика или он останется в роли запасного нападающего? Оставляйте свои соображения в комментариях!