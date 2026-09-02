Напряжение в октагоне: Сонг Ядонг оценил действия Усмана Нурмагомедова

·64·Спорт
Напряжение в октагоне: Сонг Ядонг оценил действия Усмана Нурмагомедова

Центральный бой турнира UFC Фигхт Нигхт 286 в Шанхае коренным образом изменил расстановку сил в легчайшем весе. Китайская звезда Сонг Ядонг оформил сенсационную победу, нокаутировав непобежденного российского претендента Умара Нурмагомедова во втором раунде. Однако заварушка, возникшая после остановки боя — попытка Усмана Нурмагомедова перелезть через клетку и броситься на китайского бойца, — вызвала бурные споры в социальных сетях. В интервью изданию БилиБили Сонг Ядонг беспристрастно прокомментировал те драматичные моменты внутри октагона и заявил, что не имеет никаких претензий к дагестанскому бойцу.

«Он закрыл глаза»: что раскрыл Сонг Ядонг?

Китайский боец отметил, что внимательно изучил ситуацию в замедленной съемке и что трактовки в интернете о «преднамеренном нападении» далеки от истины:

  • Первая реакция и недопонимание: «Я даже не понял, откуда взялся этот человек — он просто появился передо мной и преградил мне путь. Затем он слегка толкнул меня, поэтому я тоже оттолкнул его в сторону и продолжил свой путь;

  • Чувство братства и защитный рефлекс: Когда я пересмотрел повтор в замедленном режиме, мне показалось, что он хотел ударить локтем. На самом деле я полностью его понимаю, ведь они братья. Он бросился в клетку, переживая за состояние брата, и вдруг увидел, что кто-то бежит прямо на него. Конечно, в такой ситуации у любого человека срабатывает защитный рефлекс. В замедленной съемке каждый может увидеть, что его глаза были закрыты;

  • Взаимное уважение: Перед боем мы тоже не говорили друг другу плохих слов, не было никакой вражды или оскорблений».

Как выяснилось, сам Усман Нурмагомедов также прокомментировал инцидент, отметив: «Если бы я действительно хотел ударить его, я бы это сделал», — подчеркнув, что ситуация была лишь случайным столкновением на фоне эмоций и шокового состояния.

Большая революция в рейтингах: новый претендент на пояс

Победа в Шанхае привела к значительным изменениям в рейтинге UFC:

  • Сонг Ядонг: Благодаря этой победе он сразу поднялся на 3 строчки вверх в мета-рейтинге весовой категории, взлетев на 3-е место и став одним из главных претендентов на чемпионский бой;

  • Умар Нурмагомедов: Из-за первого горького поражения в карьере опустился со 2-го места на 5-ю позицию.

Фанаты особо отмечают то, что Сонг Ядонг избегал излишнего риска, действовал хладнокровно и проявил высокое уважение к команде соперника после поединка.

Как вы думаете, насколько серьезным ударом по чемпионским амбициям Умара Нурмагомедова стал этот неожиданный нокаут? Сможет ли Сонг Ядонг завоевать чемпионский пояс в своем следующем бою? Оставляйте свои мысли и аналитику в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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