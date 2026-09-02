Первый бюджетный космический аппарат может быть отправлен к системе Алфа Кентаури

·31·Технологии
Первый бюджетный космический аппарат может быть отправлен к системе Алфа Кентаури

Основатели стартапа Старклуд создали некоммерческую организацию, планирующую отправить небольшой беспилотный космический аппарат к звездной системе Алфа Кентаури. Согласно данным иксбт.ком, авторы проекта намерены собрать 15 миллионов долларов и запустить устройство в космос с помощью ракеты-носителя до конца 2029 года. Эта инициатива может открыть новую страницу в истории человечества и продемонстрировать принципиально новую экономическую модель межзвездных полетов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Аппарат под названием Ферми Эксплорер будет максимально простым. Он будет содержать около одного килограмма научного оборудования, резервуар с ксеноном и солнечные батареи для двигательной установки. Авторы проекта сознательно отказались от создания новых типов двигательных технологий. Их главная цель — на практике проверить возможность осуществления межзвездного перелета с использованием существующих решений и минимальных затрат.

Механика полета и основные проблемы

Одной из главных трудностей проекта является разгон аппарата до необходимой скорости. После успешного выхода на низкую околоземную орбиту Ферми Эксплорер должен будет постепенно изменять свою траекторию. Это позволит устройству приблизиться к Солнцу на расстояние около 0,42 астрономической единицы.

В процессе такого сближения солнечно-электрическая установка будет использовать мощный поток энергии. Также будет задействован эффект Оберта, при котором эффективность ускорения возрастает при включении двигателя вблизи гравитационного тела. Согласно технической оценке, подготовленной командой, данная схема поможет вывести аппарат на траекторию удаления от Солнца со скоростью 25 км/с примерно за 12 лет.

Путешествие длиной в 77 тысяч лет и философские основы

После этого Ферми Эксплорер продолжит полет по баллистической траектории и достигнет системы Алфа Кентаури примерно через 77 000 лет. Идея проекта тесно связана с парадоксом Ферми, который ставит вопрос о том, почему человечество до сих пор не нашло убедительных доказательств существования внеземных цивилизаций, если жизнь во Вселенной распространена.

По мнению одного из инициаторов проекта Филипа Джонстона, эта миссия позволит проверить два возможных объяснения парадокса. В частности, будет проверено, не решаются ли развитые цивилизации отправлять аппараты за пределы своей звездной системы или же межзвездные перелеты могут быть слишком сложными даже для них.

Связь с устройством будет недолгой, и команда планирует осуществлять управление Ферми Эксплорер в течение примерно 18 месяцев. После этого аппарат продолжит автономный полет, а после пролета мимо Юпитера наблюдать за ним с Земли будет крайне сложно. Если проект получит необходимое финансирование, его создатели намерены начать миссию уже в 2029 году.

КосмосАстрономияStarcloudAlfa CentauriТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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