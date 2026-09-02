Исторический момент: Моди подарил Мирзиёеву рукописный бланк Синдарова

·36·Узбекистан
Исторический момент: Моди подарил Мирзиёеву рукописный бланк Синдарова

В рамках официального визита Премьер-министра Индии Нарендры Моди в Узбекистан между лидерами двух стран состоялся обмен историческим подарком, имеющим беспрецедентное символическое значение. Глава правительства Индии передал Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву подлинный бланк партии, собственноручно заполненный звездой узбекского шахмата, гроссмейстером Жавохиром Синдаровым в финале Кубка мира FIDE-2025 в Гоа.

Самый молодой чемпион в истории Кубка мира и путевка на Турнир претендентов

Эта бесценная рукопись — не просто спортивный документ, а официальное подтверждение одной из самых ярких страниц в истории национальных и мировых шахмат:

  • Историческая победа: Жавохир Синдаров одержал блестящую победу над сильным гроссмейстером из Китая Вэй И в финальном поединке в индийском Гоа;

  • Абсолютный рекорд: Благодаря этому триумфу узбекский шахматист вошел в летопись как самый молодой чемпион в истории Кубка мира ФИДЕ и завоевал прямую путевку в престижный Турнир претендентов, где разыгрываются путевки непосредственно к шахматной короне.

«Шахматная дипломатия»: как оформлен подарок?

Подготовленный индийской стороной памятный дар продемонстрировал высокое уважение обоих народов к интеллектуальным баталиям и дружественным связям:

  • Кожаный переплет и символическое фото: Оригинальный бланк с ходами партии, записанными личным почерком Жавохира, помещен в специальный высококачественный кожаный переплет, который сопровождается победной фотографией нашего спортсмена с флагом Узбекистана на плечах;

  • Международное признание: Всех шахматная федерация Индии (AICF), отреагировав на это событие, назвала данный шаг ярким примером подлинной «шахматной дипломатии», объединяющей две крупные шахматные школы.

В последние годы Узбекистан и Индия стали не просто главными соперниками на мировой шахматной арене, но и стратегическими партнерами, развивающими друг друга. Этот уникальный дар еще больше укрепил искренние отношения между главами двух государств.

Как вы думаете, о чем свидетельствует тот факт, что Нарендра Моди преподнес рукопись Жавохира Синдарова в подарок главному государственному деятелю? Сможет ли Синдаров добиться успеха на Турнире претендентов и привезти шахматную корону в Узбекистан? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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