Нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе подчеркнул, что вполне естественно считаться одним из главных претендентов на «Золотой мяч» после его исторических результатов на летнем чемпионате мира. Выступая перед матчем Лиги чемпионов против «Интера», капитан сборной Франции признал, что игра за мадридский клуб делает разговоры о личных наградах неизбежными. Об этом сообщает Goal.com .

Как сообщает Goal.com, 27-летний футболист заявил, что не боится высоких целей и позитивно относится к мыслям о возможности впервые завоевать престижную награду. Несмотря на то, что Франция заняла четвертое место на чемпионате мира, Мбаппе забил 10 голов, стал обладателем «Золотой бутсы» и лучшим бомбардиром в истории турнира.

Исторические результаты и личные амбиции

Этот рекорд довел общее количество голов французского нападающего на чемпионатах мира до 22, и общественность высоко оценивает его шансы в споре за награду. По словам Килиана Мбаппе, он написал большую историю на самом важном спортивном соревновании летом, и этот год благоприятен для получения индивидуальной награды.

«Конечно, я сотворил историю этим летом, но времени еще много, и люди свободны голосовать за того футболиста, которого считают достойным», — говорит нападающий. По его мнению, выступление за «Реал Мадрид», лучший клуб мира, неизбежно связывает его в глазах болельщиков и общественности с индивидуальными наградами.

Игра в команде и реакция на критику

Тем не менее, «Реал Мадрид» начал сезон довольно сложно, и аналитики обсуждают вопрос баланса в составе. В частности, действия Мбаппе и Винисиуса Жуниора в атаке сравнивают с трудолюбием Усмана Дембеле из «ПСЖ» или Рафиньи из «Барселоны».

Отвечая на эти сравнения, французский футболист признал, что есть аспекты, которые нужно улучшить, но отметил, что не любит, когда его сравнивают с другими. Мбаппе подчеркнул, что его задачи отличаются от задач других игроков, и он намерен разумно совершенствовать свою игру.