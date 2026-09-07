Гарри Кейн удивлен тем, что побил рекорд Криштиану Роналду
Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн признался, что для него самого стало неожиданностью превзойти рекорд Криштиану Роналду по результатам прошлого сезона. Капитан сборной Англии в настоящее время считается одним из главных претендентов на престижный «Золотой мяч», который будет вручен в октябре. В случае успеха он станет первым английским футболистом после Майкла Оуэна, удостоившимся этой награды в 2001 году. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.
В интервью ТНТ Спортс Гарри Кейн рассказал о том, что в прошлом сезоне ему удалось забить в общей сложности 73 гола за клуб и сборную. Этот показатель превзошел рекорд Криштиану Роналду в 69 голов, установленный в его лучшем сезоне 2011/12. На данный момент в этом списке впереди остается только легендарный результат Лионеля Месси — 82 гола за сезон.
Эпоха легенд и невероятные цифрыПо словам нападающего, в эпоху доминирования Лионеля Месси и Криштиану Роналду их показатели казались недосягаемой вершиной для обычных футболистов. Кейн вспомнил, как в юности наблюдал за игрой этих легенд и считал их статистику чем-то фантастическим.
«Я вырос, наблюдая за Месси и Роналду в эпоху их доминирования. Месси остается единственным игроком, забившим 82 гола, а Роналду достиг максимума в 69. В то время я считал эти цифры безумными или невозможными. Ведь они — два величайших футболиста нашего времени, а возможно, и всей истории. Поэтому то, что я забил 73 гола, стало сюрпризом даже для меня самого», — подчеркнул форвард «Баварии».
Беря пример с Лионеля Месси и Луки МодричаХотя 33-летний Гарри Кейн приближается к завершающему этапу своей карьеры, он намерен выступать на высоком уровне еще долгие годы, подобно таким ветеранам, как Лионель Месси, Криштиану Роналду и Лука Модрич. Английский бомбардир отметил, что долголетие футболиста во многом зависит от его менталитета и стремления к новым трофеям.
Ссылаясь на данные иксбт.ком, опытный футболист заявил, что новые цели и желание побеждать в крупных турнирах с «Баварией» и сборной дают ему огромную мотивацию. Он добавил, что процесс определения обладателя «Золотого мяча» теперь находится не в его руках, а зависит от голосующих экспертов.
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