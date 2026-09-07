«Красивая игра не нужна, важна только победа!»: Моуринью сделал резкое заявление перед матчем с «Интером»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью выступил с резким заявлением накануне важнейшего и принципиального матча Лиги чемпионов УЕФА против миланского «Интера». В интервью влиятельному испанскому изданию «Marca» португальский специалист отбросил концепцию популярного «красивого футбола», открыто подчеркнув, что единственная цель — это результат и три очка. Наставник «сливочных» дал понять, что в противостоянии с его бывшей командой не будет никаких компромиссов, а его единственная цель по прибытии в Мадрид — выиграть главный кубок Европы.

Урок «Бетиса»: почему Моуринью отверг красивый футбол?

Наставник «Реала» сделал правильные выводы из недавно потерянных очков в рамках Ла Лиги:

Важен результат, а не эстетика: «Я мог бы сказать, что хочу видеть красивую игру. Но нет! Я не хочу, чтобы моя команда играла хорошо и проигрывала, как это было с “Бетисом”. Завтра я хочу победить», — твердо выразил свою философию Моуринью;

Не повторять ошибки: Тренер подчеркнул, что красивые комбинации и контроль мяча не всегда являются гарантией результата, а болельщикам в любом случае нужны победа и показатели в турнирной таблице;

Прагматичный подход: Моуринью в своем фирменном стиле «Спекиал Оне» планирует сломать сильные стороны соперника и за счет прагматичной тактики выйти с поля исключительно с триумфом.

Главный трофей Лиги чемпионов с «Реалом»: абсолютная и единственная цель

Жозе Моуринью высказался о своей главной миссии в мадридском клубе:

Стремление к кубку ЛЧ: «Конечно, я хочу выиграть Лигу чемпионов с “Реалом”. Пока я работаю здесь, завоевание этого трофея, безусловно, является моей единственной и главной целью», — заявил он;

К историческому рекорду: Моуринью полон решимости завоевать этот престижный трофей с тремя разными командами и навсегда вписать свое имя в историю;

Команда под давлением: Прекрасно понимая, что в Лиге чемпионов каждая ошибка стоит дорого, португальский тренер требует от своих подопечных максимального хладнокровия.

Принципиальная дуэль против бывшей команды: интрига 8 сентября

Столкновение между «Реалом» и «Интером» насыщено особой драмой и эмоциями:

Исторические связи: Поскольку в 2010 году Моуринью оформил «требл» и выиграл ЛЧ именно с «Интером», матч против миланцев для него — не просто рядовое противостояние;

Календарь и дата: Решающий поединок между «Реалом» и итальянским грандом «Интером» назначен на 8 сентября;

Столкновение тактик: Ожидается, что эта игра, ставшая одной из первых для двух клубов высшего уровня в текущей ЛЧ, в значительной степени решит судьбу лидерства в группе.

А как считаете вы: мнение Жозе Моуринью о том, что «прагматичная победа лучше красивой игры», — это правильный путь для триумфа «Реал Мадрида» в Лиге чемпионов, или требовательные мадридские болельщики имеют право ждать красивого атакующего футбола? Какая команда окажется сильнее в противостоянии «Реал» — «Интер» 8 сентября? Оставляйте свои мысли и комментарии!