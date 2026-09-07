Возможный переход Неймара в Интер Майами вызывает дискуссии

·23·Спорт
Возможный переход Неймара в Интер Майами вызывает дискуссии

Сообщения о возможном переезде бразильской звезды Неймара в США, где он может воссоединиться с Лионельем Месси и Луисом Суаресом для возрождения легендарного атакующего трио «МСН», вызывают огромный интерес у футбольной общественности. Однако этот потенциальный трансфер вновь ставит под сомнение правила североамериканского футбола и механизмы их исполнения. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Как передает Goal.com, известный уругвайский специалист Гус Пойет высказал свое мнение по этому поводу, подвергнув критике порядки в чемпионате США. Бывший полузащитник внимательно следит за карьерой Луиса Суареса и отмечает, что, несмотря на проблемы с коленом, опытный форвард продолжает выступать на высоком уровне в свои 39 лет.

Карьера Луиса Суареса в США

Бывший нападающий Ливерпуля и Барселоны за 2026 год сумел забить 12 голов в составе Интер Майами. Таким образом, он довел общее количество своих голов за клуб из Флориды до 54 в 107 матчах. Хотя он не может конкурировать с одноклубником Лионельем Месси в гонке бомбардиров, он продолжает показывать надежные результаты, помогая Дэвиду Бекхэму и другим воплощать в жизнь американскую мечту.

Руководство Интер Майами, стремясь порадовать своего капитана Лионелья Месси и бороться за крупные трофеи, пригласило в команду его близких друзей — Серхио Бускетса и Жорди Альбу. Теперь же ходят слухи о возможном переходе в этот клуб Неймара, чей контракт с Сантосом истекает в 2027 году.

Правила и вопрос финансового баланса

Однако правила лиги MLS о «назначенных игроках» (Десигнатед Плаер) являются одним из главных препятствий на пути этого трансфера. Интер Майами находит различные креативные способы, чтобы вместить в свой состав нескольких мировых звезд, что вызывает недовольство у других команд лиги.

В интервью изданию Гамблинг.ком Гус Пойет остановился на финансовых ограничениях лиги и их соблюдении. По его словам, в прошлом году клуб из Майами был оштрафован на крупную сумму за превышение установленного лимита расходов, так как обычно в каждой команде должно быть только три игрока такого статуса, но в составе клуба их было больше.

Специалист отметил, что если трансфер Неймара состоится, эти правила станут еще более сомнительными: «Если это правда, значит, для Интер Майами действуют особые правила, а для остальной части MLS — другие», — добавил он. Время покажет, станет ли эта ситуация стимулом для Луиса Суареса продлить карьеру еще на год, несмотря на то, что в январе следующего года ему исполнится 40 лет.

НеймарИнтер МайамиЛионель МессиЛуис СуаресМЛС
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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