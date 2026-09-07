Xiaomi представила первый в мире смартфон 18 Фолд с чипом Ксринг О3 и памятью ЛПДДР6

·33·Технологии
Xiaomi представила первый в мире смартфон 18 Фолд с чипом Ксринг О3 и памятью ЛПДДР6

Компания Xiaomi сделала важный шаг на мобильном рынке, официально представив свой новый флагман — складной смартфон Xiaomi 18 Фолд. По данным Иксбт.ком, это устройство стало первым в мире гаджетом, основанным на специально разработанной однокристальной системе Ксринг О3, и привлекает внимание своей высокой производительностью и передовыми характеристиками. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одной из ключевых особенностей нового устройства является дизайн экрана в новом формате. Внешний дисплей имеет диагональ 5,38 дюйма, а внутренний складной экран — 7,58 дюйма. Соотношение сторон дисплеев приближено к обычному листу бумаги, что значительно упрощает процесс чтения и работу с несколькими приложениями одновременно.

Технологии дисплея и тонкий корпус

Корпус, являющийся одним из самых тонких среди современных складных смартфонов, имеет толщину всего 5,02 мм в разложенном состоянии и 10,68 мм в сложенном. Обе панели OLED ЛТПО поддерживают адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Hz, а их пиковая яркость достигает 4000 нит. Для обеспечения прочности конструкции использованы шарнир нового поколения Dragon Боне, алюминиевая рама, стекло Dragon Крйстал Гласс 3.0 и двухслойное стекло УТГ для внутреннего экрана.

По данным производителя, благодаря новому процессору Ксринг О3 многопоточная производительность CPU выросла на 60%, а графические возможности — на 85%. При этом энергопотребление значительно снизилось. Производительность NPU, отвечающего за задачи AI, достигает 200 TOPS, что позволяет размещать на большом экране до шести окон одновременно.

Камера и ценовая политика

Фотографические возможности устройства опираются на продвинутый набор камер, созданный в сотрудничестве с Леика. Основной сенсор имеет разрешение 200 Мп, его дополняют перископический модуль с 3,5-кратным оптическим зумом и сенсором 50 Мп, а также сверхширокоугольная камера на 50 Мп. Аккумулятор емкостью 6000 mAh обеспечивает длительную автономность и поддерживает проводную зарядку мощностью 67 В и беспроводную мощностью 50 В.

Цены на рынке варьируются в зависимости от конфигурации памяти:

  • Версия 12/256 GB — 1635 долларов
  • Версия 12/512 GB — 1785 долларов
  • Версия 16/512 GB — 1935 долларов
  • Версия 16 GB / 1 TB ЛПДДР6 — 2230 долларов
  • Версия 16 GB / 1 TB ЛПДДР6 Керамик Спекиал Эдитион — 2380 долларов
Сообщается, что топовая версия, керамическое специальное издание, будет выпущена ограниченным тиражом всего в 1500 экземпляров.

XiaomiXiaomi 18 FoldСмартфонXring O3LPDDR6
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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