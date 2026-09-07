Трамп кардинально изменил имидж: вместо знаменитых светлых волос — темно-каштановые

·11·Мир
Трамп кардинально изменил имидж: вместо знаменитых светлых волос — темно-каштановые

Президент США Дональд Трамп неожиданно и резко изменил свой знаменитый имидж и прическу, которые на протяжении десятилетий были его неотъемлемой визитной карточкой. Журналисты и фотографы, встретившие главу государства у трапа президентского самолета «Air Форке Оне», сразу же заметили заметные новшества во внешности. Светло-желтые (златистые) волосы, к которым все привыкли, сменились на значительно более темный, почти темно-каштановый оттенок, что вызвало волну бурных обсуждений в международной прессе и социальных сетях.

Неожиданные изменения у трапа «Air Форке Оне»: что обновилось?

Изменения во внешности главы Белого дома выделяются двумя основными аспектами:

  • Резкое потемнение цвета: неизменные на протяжении многих лет знаменитые светло-желтые волосы Трампа на этот раз заметно потемнели и приблизились к естественному темно-каштановому (брюнет) цвету;

  • Совершенно новый стиль укладки: президент зачесал волосы не в своем традиционном объемном стиле с начесом вперед, а гладко назад и набок, сильнее открывая лоб;

  • Испытание на ветру: хотя открытый ветер в аэропорту продемонстрировал новую прическу с разных ракурсов, изменение цвета и формы было запечатлено объективами камер.

Обновление политического имиджа или пиар-ход: что говорят специалисты?

Прическа Трампа — это не просто макияж, а один из символов мировой поп-культуры и политики:

  • Стремление к помолодевшему и более сильному образу: по мнению политических имиджмейкеров, более темный цвет придает чертам лица человека более серьезный, решительный и относительно молодой вид, что является важным психологическим фактором в период политических дебатов и активных встреч;

  • Тренд в социальных сетях: спустя всего несколько минут после публикации новых фотографий Трампа, они стали одной из самых обсуждаемых тем в «Кс» (бывший Twitter), Instagram и Telegram;

  • Эксперимент стилистов или случайность? Некоторые наблюдатели называют это просто временным выбором цвета в процессе ухода за волосами и окрашивания, в то время как другие оценивают это как очередной продуманный пиар-ход, сделанный специально для привлечения внимания общественности.

Как вы думаете, какой имидж больше идет Дональду Трампу: привычные всем классические светлые волосы или эта новая темно-каштановая прическа? Как это изменение повлияло на его общий облик? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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