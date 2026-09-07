«Глядя в зеркало, я не узнал себя!»: Илия Топурия «взорвался» из-за своего страшного поражения

Звезда UFC и бывший чемпион организации Илия Топурия впервые дал подробное и душераздирающее интервью о своем состоянии после первого и самого тяжелого поражения в профессиональной карьере — в упорном бою против Джастина Гейджи. Грузино-испанский боец, который уничтожал соперников в 17 из 18 своих поединков и никогда не знал горечи поражений, через свой личный сайт рассказал о страшных травмах, полученных в октагоне, утреннем психологическом шоке перед зеркалом и о том, почему, несмотря на технический нокаут, он не хочет менять свою историю.

Жесткое столкновение в октагоне: 4 тяжелых перелома за одну ночь

Страшный бой с Джастином Гейджи стал для Топурии беспрецедентным испытанием:

Решение угла и технический нокаут: По окончании четвертого раунда секунданты (угол) Илии, видя серьезную угрозу здоровью спортсмена, приняли решение остановить поединок, и бой завершился техническим нокаутом;

Ужасающее медицинское заключение: Топурия признался, что в ту ночь открыл самую жестокую сторону спорта, с которой никогда раньше не сталкивался: переломы костей обеих глазниц, перелом носа и перелом стопы;

Первый удар после 17 побед: «Многие годы я знал только одно чувство — победу. 18 моих боев завершились так, как я хотел, за исключением одного. Впервые в карьере я проиграл», — вспоминал он самый тяжелый вечер в своей карьере.

«Это не я»: Психологический шок перед утренним зеркалом

Изменения во внешности после боя на несколько секунд повергли спортсмена в оцепенение:

Неузнаваемый облик: «Помню, как проснулся и посмотрел в зеркало. Несколько секунд я не узнавал лицо передо мной: подумал: “Этого не может быть. Это не я”. Мне было невероятно тяжело смотреть на себя», — говорит Топурия;

Неожиданный парадокс — рост самоуважения: Боец рассказал, что, увидев свое лицо в синяках и с переломами в зеркале, как бы странно это ни звучало со стороны, он почувствовал, что его уважение к себе еще больше возросло, и он стал любить себя даже сильнее;

Никаких оправданий: «Я отдал все силы, подошел к бою с отличной подготовкой и чувствовал себя прекрасно как физически, так и морально. Нет никаких причин искать оправдания. Я старался, но в тот вечер этого оказалось недостаточно», — мужественно признал он поражение.

Несокрушимая воля: «Я не сотру ту ночь из памяти»

Тяжелое поражение не сломило дух чемпиона, а наоборот, придало ему новых сил:

Боль есть, но сломать нельзя: «Я понял, что смогу с этим жить. Когда человек знает, что отдал все до последнего, результат может принести ему боль, но он никогда не сможет уничтожить его», — выразил свою философию Илия;

Отказ от отречения от прошлого: Топурия твердо заявил, что ни за что не хочет возвращаться назад, стирать ту жуткую ночь с Гейджи из своей жизни или менять собственную историю;

Интрига возвращения с новой силой: Эксперты и болельщики ожидают, что залечивающий травмы Топурия после этого урока вернется на вершину UFC еще более хладнокровным и опасным бойцом.

Как вы думаете, как этот тяжелый бой против Джастина Гейджи и многочисленные переломы повлияют на дальнейшую карьеру Илии Топурии? Укрепит ли это поражение его чемпионский дух или он может потерять свой прежний дерзкий и агрессивный стиль? Оставляйте свои мысли в комментариях!