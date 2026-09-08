Новый смартфон ХМД Кей 2 от компании ХМД был раскрыт до официального анонса

Бренд ХМД готовится к выпуску своего нового бюджетного устройства — смартфона ХМД Кей 2. Все основные технические характеристики и информация об этом еще не представленном гаджете просочились в интернет. Как сообщает издание иксбт.ком, будущая новинка станет переименованной версией ранее разработанной модели ХМД Арк 2 и будет выпущена на рынок как доступное решение для повседневных задач. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Технические возможности и характеристики экрана

Согласно распространившейся информации, смартфон будет оснащен 6,52-дюймовым ИПС LCD дисплеем. Экран поддерживает разрешение ХД+ и стандартную частоту обновления 60 Hz. Ожидается, что дизайн корпуса будет представлен в двух основных цветах — черном и зеленом. Несмотря на то, что устройство с простым и практичным внешним видом анонсируется впервые, его базовые возможности ориентированы на пользователей бюджетного сегмента.

Аппаратное обеспечение устройства базируется на процессоре Унисок СК9863А с невысокой производительностью. Для обеспечения скорости работы смартфон будет оснащен 3 или 4 GB оперативной памяти (RAM), а также модулями постоянной памяти на 32 или 64 GB. Также заявлена возможность расширения системных ресурсов за счет добавления до 4 GB виртуальной оперативной памяти.

Камера, аккумулятор и программное обеспечение

Что касается возможностей фотосъемки, ХМД Кей 2 будет оснащен основным сенсором на 13 Мп и дополнительным вспомогательным модулем на 0,3 Мп. На передней панели расположена 5 Мп камера для селфи и видеозвонков, что вполне достаточно для удовлетворения простых повседневных потребностей.

Одной из сильных сторон смартфона является его автономность: устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 mAh. Однако, чтобы сохранить низкую себестоимость, технология быстрой зарядки здесь не предусмотрена — максимальная мощность зарядки составляет всего 10 Вт. В качестве программной платформы будет установлена облегченная операционная система Android 14 Го, специально разработанная для устройств с ограниченными ресурсами.

Точность этих утечек была подтверждена инсайдерами, в частности источником под ником смашкс_60, который ранее предоставлял достоверную информацию о новейших смартфонах и кнопочных телефонах, таких как ХМД Икон Флип 1. На данный момент компания-производитель еще не раскрыла точную дату официальной презентации и ценовую политику новой модели.