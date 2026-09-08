Объявлены курсы валют на 9 сентября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 9 сентября 2026 года. Согласно данным, доллар вырос на 23,88 сума и составил 11 813,21 сума.

• Евро подорожал на 17,12 сума и составил 13 719,86 сума.

• Фунт стерлингов вырос на 46,49 сума и составил 16 000,99 сума.

• Российский рубль поднялся на 0,23 сума и составил 136,71 сума.

• Китайский юань вырос на 3,66 сума и составил 1 760,38 сума.

• Японская иена подорожала на 0,38 сума и составила 76,57 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 15,46 сума и составил 14 555,46 сума.