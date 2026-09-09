В китайской армии могут появиться роботы-солдат (видео)

·60·Технологии
В китайской армии могут появиться роботы-солдат (видео)

Приближается ли эпоха, когда на поле боя человека заменят роботы? Китайская оборонная промышленность изучает возможности применения человекоподобных роботов в военной сфере. Сообщается, что в Пекине ведутся работы по тестированию подобных технологий в различных направлениях.

По данным Reuters, Китай работает над интеграцией гуманоидных роботов в оборонный сектор.

Речь пока не идет о массовом выходе таких технологий на поле боя. Однако эксперименты по использованию роботов в военных целях ставят серьезные вопросы о том, как будут выглядеть вооруженные силы в будущем.

1. Над чем работает Китай?

Человекоподобные роботы обычно создаются в форме, близкой к строению человеческого тела. Их главное преимущество — возможность передвигаться в созданной для человека среде и выполнять различные задачи.

Китай же изучает возможности использования этих технологий в военной сфере.

Теоретически такие роботы могут применяться в следующих направлениях:

  • передвижение в сложной местности;

  • выполнение опасных для человека задач;

  • логистика и транспортировка грузов;

  • разведка и наблюдение;

  • выполнение вспомогательных задач на военных объектах.

2. Почему именно гуманоидные роботы?

Основная идея человекоподобных роботов — адаптация к среде, которой пользуются люди.

В местах, где есть лестницы, двери, узкие коридоры или различные препятствия, гуманоидная конструкция может дать роботу определенное преимущество.

Поэтому изучение возможностей таких машин военными рассматривается как новый этап технологической гонки.

В будущем основная конкуренция в военных технологиях может развернуться не только вокруг оружия, но и между искусственным интеллектом и роботизированными системами, которые им управляют.

3. Заменят ли роботы солдат?

Делать такие выводы пока рано.

Испытания человекоподобных роботов в военных целях не означают, что они полностью заменят военнослужащих.

Перед технологией стоит еще множество проблем:

  • надежность автономного передвижения;

  • заряд батареи и время работы;

  • принятие решений в сложных условиях;

  • управление при обрыве связи;

  • безопасность и контроль со стороны человека;

  • высокая стоимость.

Поэтому в ближайшей перспективе роботов реальнее представлять в качестве вспомогательной технологии, чем как полную замену живым солдатам.

4. Главное изменение связано с искусственным интеллектом

Внешний вид человекоподобного робота — не главное, его способность принимать решения станет одним из важнейших вопросов в военной сфере.

Если робот сможет на основе искусственного интеллекта анализировать окружающую среду, распознавать объекты и действовать в сложных условиях, его практическая ценность значительно возрастет.

В то же время любая автономная военная система вызывает серьезные вопросы, касающиеся контроля человека, безопасности и международного гуманитарного права.

5. Выйдут ли вооруженные роботы на поле боя на самом деле?

Этот вопрос может стать предметом одних из самых жарких дискуссий в будущем.

Сами по себе эксперименты по использованию гуманоидных роботов в военных целях еще не означают их участие в боевых действиях в вооруженном виде.

Но по мере развития технологий обсуждение такого сценария на теоретическом уровне вполне естественно.

Если в будущем роботы начнут широко использоваться в составе вооруженных сил, это может изменить не только военную тактику, но и баланс сил между государствами.

6. Делает ли Китай очередной шаг в технологической гонке?

В последние годы Китай уделяет огромное внимание сферам робототехники и искусственного интеллекта. А изучение возможностей гуманоидных роботов в военной сфере показывает, что сфера применения этих технологий постоянно расширяется.

Однако на данном этапе самый правильный вывод — это вовсе не то, что Китай вывел роботов-солдат на поле боя.

Напротив, Пекин изучает, какие именно задачи человекоподобные роботы смогут выполнять в будущих военных технологиях.

Заключение: изменится ли роль человека на поле боя?

Интерес Китая к тестированию человекоподобных роботов в военной сфере может изменить представления о том, какими будут будущие войны.

Если сегодня роботы находятся в основном на стадии экспериментов и технологических тестов, то завтра они вполне могут получить более широкое применение в логистике, разведке или при выполнении других военных задач.

Что же касается вооруженных роботов-солдат, то пока это сценарий будущего. Но работы Китая в этом направлении делают все более актуальным один вопрос: когда изменится грань между человеком и машиной на поле боя?

Хитойроботларинсонсимон роботсунъий интеллектҳарбий технологияжанг майдониавтоном робот
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Представлены iPhone 18 Pro и Pro Max: чем удивили новые флагманы?Представлены iPhone 18 Pro и Pro Max: чем удивили новые флагманы?Сегодня, 23:06Apple представила модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro MaxApple представила модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro MaxСегодня, 22:56Джон Тернус заявил, что iPhone является лучшим устройством в эпоху AIДжон Тернус заявил, что iPhone является лучшим устройством в эпоху AIСегодня, 22:53Apple представила свой первый складной смартфон — iPhone ДуоApple представила свой первый складной смартфон — iPhone ДуоСегодня, 22:50Apple представила новые модели iPhone 18 ProApple представила новые модели iPhone 18 ProСегодня, 22:21Флагман Xiaomi 18 Фолд сравнялся по прочности с обычными смартфонамиФлагман Xiaomi 18 Фолд сравнялся по прочности с обычными смартфонамиСегодня, 21:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана