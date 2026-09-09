В китайской армии могут появиться роботы-солдат (видео)
Приближается ли эпоха, когда на поле боя человека заменят роботы? Китайская оборонная промышленность изучает возможности применения человекоподобных роботов в военной сфере. Сообщается, что в Пекине ведутся работы по тестированию подобных технологий в различных направлениях.
По данным Reuters, Китай работает над интеграцией гуманоидных роботов в оборонный сектор.
Речь пока не идет о массовом выходе таких технологий на поле боя. Однако эксперименты по использованию роботов в военных целях ставят серьезные вопросы о том, как будут выглядеть вооруженные силы в будущем.
1. Над чем работает Китай?
Человекоподобные роботы обычно создаются в форме, близкой к строению человеческого тела. Их главное преимущество — возможность передвигаться в созданной для человека среде и выполнять различные задачи.
Китай же изучает возможности использования этих технологий в военной сфере.
Теоретически такие роботы могут применяться в следующих направлениях:
передвижение в сложной местности;
выполнение опасных для человека задач;
логистика и транспортировка грузов;
разведка и наблюдение;
выполнение вспомогательных задач на военных объектах.
2. Почему именно гуманоидные роботы?
Основная идея человекоподобных роботов — адаптация к среде, которой пользуются люди.
В местах, где есть лестницы, двери, узкие коридоры или различные препятствия, гуманоидная конструкция может дать роботу определенное преимущество.
Поэтому изучение возможностей таких машин военными рассматривается как новый этап технологической гонки.
В будущем основная конкуренция в военных технологиях может развернуться не только вокруг оружия, но и между искусственным интеллектом и роботизированными системами, которые им управляют.
3. Заменят ли роботы солдат?
Делать такие выводы пока рано.
Испытания человекоподобных роботов в военных целях не означают, что они полностью заменят военнослужащих.
Перед технологией стоит еще множество проблем:
надежность автономного передвижения;
заряд батареи и время работы;
принятие решений в сложных условиях;
управление при обрыве связи;
безопасность и контроль со стороны человека;
высокая стоимость.
Поэтому в ближайшей перспективе роботов реальнее представлять в качестве вспомогательной технологии, чем как полную замену живым солдатам.
4. Главное изменение связано с искусственным интеллектом
Внешний вид человекоподобного робота — не главное, его способность принимать решения станет одним из важнейших вопросов в военной сфере.
Если робот сможет на основе искусственного интеллекта анализировать окружающую среду, распознавать объекты и действовать в сложных условиях, его практическая ценность значительно возрастет.
В то же время любая автономная военная система вызывает серьезные вопросы, касающиеся контроля человека, безопасности и международного гуманитарного права.
5. Выйдут ли вооруженные роботы на поле боя на самом деле?
Этот вопрос может стать предметом одних из самых жарких дискуссий в будущем.
Сами по себе эксперименты по использованию гуманоидных роботов в военных целях еще не означают их участие в боевых действиях в вооруженном виде.
Но по мере развития технологий обсуждение такого сценария на теоретическом уровне вполне естественно.
Если в будущем роботы начнут широко использоваться в составе вооруженных сил, это может изменить не только военную тактику, но и баланс сил между государствами.
6. Делает ли Китай очередной шаг в технологической гонке?
В последние годы Китай уделяет огромное внимание сферам робототехники и искусственного интеллекта. А изучение возможностей гуманоидных роботов в военной сфере показывает, что сфера применения этих технологий постоянно расширяется.
Однако на данном этапе самый правильный вывод — это вовсе не то, что Китай вывел роботов-солдат на поле боя.
Напротив, Пекин изучает, какие именно задачи человекоподобные роботы смогут выполнять в будущих военных технологиях.
Заключение: изменится ли роль человека на поле боя?
Интерес Китая к тестированию человекоподобных роботов в военной сфере может изменить представления о том, какими будут будущие войны.
Если сегодня роботы находятся в основном на стадии экспериментов и технологических тестов, то завтра они вполне могут получить более широкое применение в логистике, разведке или при выполнении других военных задач.
Что же касается вооруженных роботов-солдат, то пока это сценарий будущего. Но работы Китая в этом направлении делают все более актуальным один вопрос: когда изменится грань между человеком и машиной на поле боя?
…