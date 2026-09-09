В китайской армии могут появиться роботы-солдат (видео)

Приближается ли эпоха, когда на поле боя человека заменят роботы? Китайская оборонная промышленность изучает возможности применения человекоподобных роботов в военной сфере. Сообщается, что в Пекине ведутся работы по тестированию подобных технологий в различных направлениях.

По данным Reuters, Китай работает над интеграцией гуманоидных роботов в оборонный сектор.

Речь пока не идет о массовом выходе таких технологий на поле боя. Однако эксперименты по использованию роботов в военных целях ставят серьезные вопросы о том, как будут выглядеть вооруженные силы в будущем.

1. Над чем работает Китай?

Человекоподобные роботы обычно создаются в форме, близкой к строению человеческого тела. Их главное преимущество — возможность передвигаться в созданной для человека среде и выполнять различные задачи.

Китай же изучает возможности использования этих технологий в военной сфере.

Теоретически такие роботы могут применяться в следующих направлениях:

передвижение в сложной местности;

выполнение опасных для человека задач;

логистика и транспортировка грузов;

разведка и наблюдение;

выполнение вспомогательных задач на военных объектах.

2. Почему именно гуманоидные роботы?

Основная идея человекоподобных роботов — адаптация к среде, которой пользуются люди.

В местах, где есть лестницы, двери, узкие коридоры или различные препятствия, гуманоидная конструкция может дать роботу определенное преимущество.

Поэтому изучение возможностей таких машин военными рассматривается как новый этап технологической гонки.

В будущем основная конкуренция в военных технологиях может развернуться не только вокруг оружия, но и между искусственным интеллектом и роботизированными системами, которые им управляют.

3. Заменят ли роботы солдат?

Делать такие выводы пока рано.

Испытания человекоподобных роботов в военных целях не означают, что они полностью заменят военнослужащих.

Перед технологией стоит еще множество проблем:

надежность автономного передвижения;

заряд батареи и время работы;

принятие решений в сложных условиях;

управление при обрыве связи;

безопасность и контроль со стороны человека;

высокая стоимость.

Поэтому в ближайшей перспективе роботов реальнее представлять в качестве вспомогательной технологии, чем как полную замену живым солдатам.

4. Главное изменение связано с искусственным интеллектом

Внешний вид человекоподобного робота — не главное, его способность принимать решения станет одним из важнейших вопросов в военной сфере.

Если робот сможет на основе искусственного интеллекта анализировать окружающую среду, распознавать объекты и действовать в сложных условиях, его практическая ценность значительно возрастет.

В то же время любая автономная военная система вызывает серьезные вопросы, касающиеся контроля человека, безопасности и международного гуманитарного права.

5. Выйдут ли вооруженные роботы на поле боя на самом деле?

Этот вопрос может стать предметом одних из самых жарких дискуссий в будущем.

Сами по себе эксперименты по использованию гуманоидных роботов в военных целях еще не означают их участие в боевых действиях в вооруженном виде.

Но по мере развития технологий обсуждение такого сценария на теоретическом уровне вполне естественно.

Если в будущем роботы начнут широко использоваться в составе вооруженных сил, это может изменить не только военную тактику, но и баланс сил между государствами.

6. Делает ли Китай очередной шаг в технологической гонке?

В последние годы Китай уделяет огромное внимание сферам робототехники и искусственного интеллекта. А изучение возможностей гуманоидных роботов в военной сфере показывает, что сфера применения этих технологий постоянно расширяется.

Однако на данном этапе самый правильный вывод — это вовсе не то, что Китай вывел роботов-солдат на поле боя.

Напротив, Пекин изучает, какие именно задачи человекоподобные роботы смогут выполнять в будущих военных технологиях.

Заключение: изменится ли роль человека на поле боя?

Интерес Китая к тестированию человекоподобных роботов в военной сфере может изменить представления о том, какими будут будущие войны.

Если сегодня роботы находятся в основном на стадии экспериментов и технологических тестов, то завтра они вполне могут получить более широкое применение в логистике, разведке или при выполнении других военных задач.

Что же касается вооруженных роботов-солдат, то пока это сценарий будущего. Но работы Китая в этом направлении делают все более актуальным один вопрос: когда изменится грань между человеком и машиной на поле боя?