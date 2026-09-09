Флагман Xiaomi 18 Фолд сравнялся по прочности с обычными смартфонами

·2·Технологии
Флагман Xiaomi 18 Фолд сравнялся по прочности с обычными смартфонами

Компания Xiaomi представила новые подробные технические данные о своем следующем складном флагманском смартфоне — модели Xiaomi 18 Фолд. Как сообщает издание иксбт.ком, глава компании Лу Вейбинг заявил, что конструкция и показатели прочности нового устройства приблизились к традиционным флагманам в форм-факторе моноблока. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На сегодняшний день одной из главных проблем на рынке складных телефонов является их хрупкость и подверженность механическим повреждениям. Чтобы устранить эти недостатки, инженеры Xiaomi использовали новейшие материалы при создании корпуса и экрана устройства.

Прочный корпус и шарнир нового поколения

Устройство получило корпус из алюминиевого сплава 7-й серии, используемого в авиационной промышленности. Это решение значительно повышает жесткость корпуса, делая его более устойчивым к внешним воздействиям. Смартфон также оснащен шарниром нового поколения Xiaomi Dragon Боне с трехступенчатой структурой и полной герметичной защитой.

Для обеспечения исключительной прочности экрана используется стекло Xiaomi Dragon Крйстал Гласс 3.0, которое дополнительно дополнено двухслойным ультратонким стеклом УТГ. Использование органических гибких изоляционных материалов в конструкции еще больше повысило ударопрочность складного дисплея.

Технические возможности и дата выхода

Согласно представленным данным, новая модель Xiaomi 18 Фолд оснащена экраном диагональю 5,38 дюйма, а его толщина составляет всего 5 миллиметров. Несмотря на это, устройство включает в себя аккумулятор емкостью 6000 mAh и систему камер на 200 мегапикселей с оптикой Леика.

Производитель подчеркивает, что смартфон способен выдержать падение с высоты 1,2 метра, а средняя глубина складки на дисплее не превышает 30 мкм. Эти показатели доказывают, что Xiaomi 18 Фолд не уступает обычным флагманам-моноблокам в плане прочности. Напомним, что прием предварительных заказов на данное устройство уже начался, а старт продаж запланирован на 10 сентября текущего года.

XiaomiXiaomi 18 FoldСмартфонТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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