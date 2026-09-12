SpaceX отказалась от ограничения скорости Starlink после жалоб пользователей

Ведущая компания в сфере космических технологий SpaceX отменила решение об ограничении скорости интернета Starlink для домашних и спутниковых пользователей после волны недовольства. Резонанс в сети и массовые протесты вынудили компанию пойти на этот шаг, в результате чего искусственные ограничения для абонентов с высоким потреблением трафика были сняты. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, конфликт возник после того, как скорость спутникового интернета для домашних пользователей была резко снижена без какого-либо предупреждения. Несмотря на условия предоставления услуг, подразумевающие отсутствие ограничений, скорость у некоторых активных клиентов упала до 10 Mbps, хотя до этого они пользовались интернетом без каких-либо проблем.

Недовольство пользователей и лимиты ограничений

Отмечается, что причиной снижения скорости, предположительно, стал определенный объем трафика. Судя по наблюдениям пользователей, ограничение автоматически активировалось после скачивания 5 TB данных в месяц или 500 GB в сутки. Однако сама компания SpaceX не публиковала никаких официальных цифр или точных лимитов по этому поводу.

Для многих абонентов столь резкое падение скорости сделало затруднительным даже просмотр обычных веб-страниц. Недовольные ситуацией клиенты массово распространяли свои жалобы на форуме Reddit и в других социальных сетях, что позволило привлечь внимание компании к возникшей проблеме.

Реакция службы технической поддержки

После обсуждений в социальных сетях и массовых обращений клиентов ситуация начала меняться в лучшую сторону. Некоторые абоненты сообщили, что после обращения в службу технической поддержки SpaceX скорость их интернета была восстановлена до прежнего уровня. Вскоре компания начала постепенно снимать аналогичные ограничения и для других пользователей.

Стоит отметить, что для SpaceX это не первая попытка снизить нагрузку на систему Starlink. Ранее, в 2022 году, компания планировала ввести лимит в 1 TB высокоскоростного трафика в месяц для домашних абонентов. Однако срок вступления этого правила в силу неоднократно переносился, а в мае 2023 года от этой идеи полностью отказались, сохранив безлимитный трафик для тарифа Стандард.

Позже более жесткие ограничения были введены для более дорогого тарифа Приоритй, где после исчерпания установленного объема скорость могла снижаться до 1 Mbps. Эта ситуация также вызвала недопонимание среди пользователей, и последние события в очередной раз показали, что компания готова прислушиваться к требованиям своих клиентов.