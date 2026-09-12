ТрустПоинт заказала 40 спутников в качестве альтернативы ГПС

Американская компания ТрустПоинт, успешно завершив этап испытаний, приступила к созданию полноценной орбитальной группировки альтернативной спутниковой навигационной системы. По данным иксбт.ком, эта инициатива направлена на внедрение новой технологии, которая значительно мощнее традиционных систем ГПС и более устойчива к радиоэлектронным помехам, что приобретает глобальное значение. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Компания заключила официальное соглашение с ЭндуроСат УС на производство и интеграцию 40 малых спутников. Через эти космические аппараты планируется передача навигационных сигналов в К-диапазоне. Новая орбитальная группировка будет выведена в космос тремя крупными партиями.

Новая архитектура и технические преимущества

Специалисты поясняют, что такой подход позволит анализировать работу первых запущенных аппаратов, вносить необходимые изменения в конструкцию спутников следующих серий и постепенно расширять возможности системы. Вместо строительства собственного завода ТрустПоинт предпочла использовать готовые серийные платформы компании ЭндуроСат.

Однако на эти платформы будет установлена уникальная навигационная полезная нагрузка компании. Главное отличие от ГПС и других традиционных глобальных навигационных спутниковых систем заключается в том, что аппараты ТрустПоинт будут располагаться на низкой околоземной орбите и передавать сигналы в К-диапазоне. Классические сети ГНСС используют Л-диапазон и среднюю околоземную орбиту.

Стабильность и результаты испытаний

Разработчики отмечают, что такое архитектурное решение обеспечивает более мощный навигационный сигнал. Оно также гарантирует высокую устойчивость к радиоэлектронным помехам и эффективно работает в условиях многолучевого распространения радиочастот.

Новая система послужит надежным резервным источником координат и точного времени в случае сбоя, искусственного подавления или подмены сигналов традиционной спутниковой навигации. Перед началом серийной программы ТрустПоинт успешно завершила ряд важных орбитальных экспериментов.

В частности, были запущены три демонстрационных спутника для проверки передачи навигационных сигналов в К-диапазоне. Также были выполнены работы по ретрансляции данных о местоположении, навигации и точном времени между Землей и космосом. Испытания в сотрудничестве с компанией Хексагон на практике доказали способность системы полноценно работать даже в условиях активных электронных помех.