Утечка 6 ТБ данных из китайского ЛЛМ-роутера: обнаружены секретные ключи

·40·Технологии
Утечка 6 ТБ данных из китайского ЛЛМ-роутера: обнаружены секретные ключи

Исследователи безопасности в области искусственного интеллекта столкнулись с очередной серьезной проблемой. Согласно данным иксбт.ком, была обнаружена открытая база данных объемом около 6 терабайт, содержащая логи сессий китайского ЛЛМ-роутера. Внутри были найдены секретные ключи доступа, принадлежащие крупным технологическим гигантам и государственным учреждениям. Этот инцидент демонстрирует, насколько опасными могут быть запросы, проходящие через посредников ИИ. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В современной цифровой экосистеме ЛЛМ-роутеры выполняют задачу распределения запросов пользователей или ИИ-агентов между различными языковыми моделями. Они принимают входящий запрос, выбирают подходящую нейросеть и передают данные. Однако в процессе работы сервис может сохранять подробные логи, которые включают не только текстовые запросы и ответы, но и различные технические метаданные, а также вызовы внешних инструментов.

Утечка конфиденциальных данных через посредника

Согласно анализу, проведенному исследователем Чаофанем Шоу, основная опасность возникает, когда разработчики или автономные ИИ-агенты передают моделям конфиденциальные данные, необходимые для выполнения задач. В составе запросов часто встречаются СШ-ключи, настройки VPN, облачные API ключи, токены GitLab и другие секретные данные, обеспечивающие доступ к реальным информационным системам.

Если посредник, распределяющий данные, не обеспечивает достаточную защиту трафика, его логи фактически превращаются в готовую базу секретных данных. Именно такая ситуация произошла с одним из ЛЛМ-роутеров в Китае, где также были обнаружены запросы, направленные к ИИ Claude от компании Anthropic.

Крупные компании и госучреждения под угрозой

По словам исследователя, внутри изученного массива объемом 6 терабайт были найдены действующие секретные ключи, предоставляющие доступ к системам китайских государственных организаций и крупных технологических компаний. Среди брендов, оказавшихся под угрозой, упоминаются такие известные имена, как Xiaomi, Huawei, NIO и МиниМакс.

Специалисты отмечают, что наличие рабочих ключей аутентификации делает подобные утечки крайне опасными. Злоумышленнику не нужно искать уязвимости в инфраструктуре компании, так как все данные для доступа уже находятся в открытом доступе в логах посредника. Этот случай еще раз подтверждает необходимость ужесточения правил безопасности при использовании инструментов ИИ в корпоративной среде.

Искусственный интеллектКибербезопасностьXiaomiHuaweiClaude
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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