Samsung использовала другого Tim Cook в новой рекламе

·28·Технологии
Samsung использовала другого Tim Cook в новой рекламе

Новозеландское подразделение Samsung оригинально отреагировало на выход на рынок первого складного iPhone — iPhone Дуо. Согласно данным Иксбт.ком, в рекламном ролике, продвигающем новый смартфон Galaxy Z Фолд 8, снялся не глава Apple Tim Cook, а обычный гражданин с таким же именем и фамилией. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Этот забавный и привлекающий внимание маркетинговый ход еще больше накалил конкуренцию в мире технологий. Новая реклама Samsung направлена не только на демонстрацию характеристик устройств, но и на сравнение опыта брендов на рынке складных гаджетов.

Сходство имен и неожиданный сюжет

«Tim Cook» в рекламном ролике — это не генеральный директор Apple, а агент по недвижимости, работающий в компании Харкуртс в городе Палмерстон-Норт, Новая Зеландия. Samsung воспользовалась сходством имен, чтобы нанести очередной социально-рекламный удар по Apple.

В начале видеоролика зрителям сообщают, что «у Tim Cook есть объявление, и он впервые говорит о Galaxy». После этого герою представляют новый смартфон Galaxy Z Фолд 8. Такой подход вызвал большой интерес у потребителей и стал поводом для обсуждений в социальных сетях.

Конкуренция опыта и технических показателей

Южнокорейский гигант подчеркивает, что значительно опережает своего главного конкурента в области складных устройств. Первая модель Galaxy Fold от Samsung была представлена еще в 2019 году. Поэтому текущая рекламная кампания опирается скорее на многолетний опыт, чем на технические детали.

Galaxy Z Фолд 8, поступивший в продажу в июле, выделяется своими передовыми характеристиками. Устройство оснащено 5,5-дюймовым внешним экраном и 7,6-дюймовым внутренним складным дисплеем. Его вес составляет всего 201 грамм, и производитель представляет его как самого легкого представителя семейства Фолд.

Прямое противостояние на рынке

В настоящее время рынок складных смартфонов стремительно развивается. Представленный Apple iPhone Дуо также имеет конструкцию в виде «книжки» и оснащен 7,6-дюймовым внутренним экраном.

Однако в плане веса Samsung сохраняет преимущество: гаджет компании-конкурента весит 254 грамма. Именно эти факторы делают два технологических флагмана бескомпромиссными соперниками в сегменте складных смартфонов.

SamsungTim CookGalaxy Z Fold 8iPhone DuoТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

SpaceX отказалась от ограничения скорости Starlink после жалоб пользователейSpaceX отказалась от ограничения скорости Starlink после жалоб пользователейСегодня, 05:29ТрустПоинт заказала 40 спутников в качестве альтернативы ГПСТрустПоинт заказала 40 спутников в качестве альтернативы ГПССегодня, 04:24Утечка 6 ТБ данных из китайского ЛЛМ-роутера: обнаружены секретные ключиУтечка 6 ТБ данных из китайского ЛЛМ-роутера: обнаружены секретные ключиСегодня, 00:21Безопасность ИИ: Claude использовали в биологических исследованияхБезопасность ИИ: Claude использовали в биологических исследованияхВчера, 22:29Китай расширяет применение роботов в полицейских и военных задачахКитай расширяет применение роботов в полицейских и военных задачахВчера, 20:14Dyson представила умную щетку, которая чистит зубы под визуальным контролемDyson представила умную щетку, которая чистит зубы под визуальным контролемВчера, 20:02
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8