Samsung использовала другого Tim Cook в новой рекламе

Новозеландское подразделение Samsung оригинально отреагировало на выход на рынок первого складного iPhone — iPhone Дуо. Согласно данным Иксбт.ком, в рекламном ролике, продвигающем новый смартфон Galaxy Z Фолд 8, снялся не глава Apple Tim Cook, а обычный гражданин с таким же именем и фамилией. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Этот забавный и привлекающий внимание маркетинговый ход еще больше накалил конкуренцию в мире технологий. Новая реклама Samsung направлена не только на демонстрацию характеристик устройств, но и на сравнение опыта брендов на рынке складных гаджетов.

Сходство имен и неожиданный сюжет

«Tim Cook» в рекламном ролике — это не генеральный директор Apple, а агент по недвижимости, работающий в компании Харкуртс в городе Палмерстон-Норт, Новая Зеландия. Samsung воспользовалась сходством имен, чтобы нанести очередной социально-рекламный удар по Apple.

В начале видеоролика зрителям сообщают, что «у Tim Cook есть объявление, и он впервые говорит о Galaxy». После этого герою представляют новый смартфон Galaxy Z Фолд 8. Такой подход вызвал большой интерес у потребителей и стал поводом для обсуждений в социальных сетях.

Конкуренция опыта и технических показателей

Южнокорейский гигант подчеркивает, что значительно опережает своего главного конкурента в области складных устройств. Первая модель Galaxy Fold от Samsung была представлена еще в 2019 году. Поэтому текущая рекламная кампания опирается скорее на многолетний опыт, чем на технические детали.

Galaxy Z Фолд 8, поступивший в продажу в июле, выделяется своими передовыми характеристиками. Устройство оснащено 5,5-дюймовым внешним экраном и 7,6-дюймовым внутренним складным дисплеем. Его вес составляет всего 201 грамм, и производитель представляет его как самого легкого представителя семейства Фолд.

Прямое противостояние на рынке

В настоящее время рынок складных смартфонов стремительно развивается. Представленный Apple iPhone Дуо также имеет конструкцию в виде «книжки» и оснащен 7,6-дюймовым внутренним экраном.

Однако в плане веса Samsung сохраняет преимущество: гаджет компании-конкурента весит 254 грамма. Именно эти факторы делают два технологических флагмана бескомпромиссными соперниками в сегменте складных смартфонов.