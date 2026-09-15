В Чиланзаре вдоль Анхора построят новый парк
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В Чиланзарском районе планируется построить новый парк для отдыха населения вдоль канала Анхор. Новая зона отдыха будет возведена на 1,7-километровом участке канала.
В рамках проекта берега канала будут полностью отремонтированы и укреплены. На территории проложат пешеходные дорожки, создадут зеленые зоны, установят скамейки, построят детские и спортивные площадки. Кроме того, парк будет оснащен современными системами освещения.
Недавно заместитель хокима Чиланзарского района Камол Хамроев и ответственные лица осмотрели территорию будущего парка. Проект был обсужден с «семеркой махалли» и представителями населения.
Организаторы отметили, что предложения и мнения местных жителей будут учтены в процессе реализации проекта.
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