В Чиланзаре вдоль Анхора построят новый парк

·30·Узбекистан
В Чиланзаре вдоль Анхора построят новый парк

В Чиланзарском районе планируется построить новый парк для отдыха населения вдоль канала Анхор. Новая зона отдыха будет возведена на 1,7-километровом участке канала.

В рамках проекта берега канала будут полностью отремонтированы и укреплены. На территории проложат пешеходные дорожки, создадут зеленые зоны, установят скамейки, построят детские и спортивные площадки. Кроме того, парк будет оснащен современными системами освещения.

Недавно заместитель хокима Чиланзарского района Камол Хамроев и ответственные лица осмотрели территорию будущего парка. Проект был обсужден с «семеркой махалли» и представителями населения.

Организаторы отметили, что предложения и мнения местных жителей будут учтены в процессе реализации проекта.

Чиланзар
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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