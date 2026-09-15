Сенатор Хусан Эрматов бьет тревогу по поводу реформы алфавита: когда вступит в силу единый стандарт?

·44·Узбекистан
Сенатор Хусан Эрматов бьет тревогу по поводу реформы алфавита: когда вступит в силу единый стандарт?

В Узбекистане вопрос государственного языка, реформы письменности и полного перехода на латинскую графику вновь оказался в центре бурных обсуждений. Член Сената Олий Мажлиса Хусан Эрматов резко критиковал то, что процесс перехода с кириллицы на латиницу в стране до сих пор не завершен, и серьезно предупредил об угрозе параллельного появления трех разных алфавитов в обществе. Сенатор призвал заранее установить четкие и жесткие сроки перехода для всех сфер, в частности для средств массовой информации, во избежание путаницы.

На заседании Сената 10 сентября руководитель Департамента по развитию государственного языка при Кабинете Министров Нодиржон Холботыев отреагировал на эти опасения и сообщил, что после принятия закона об обновлении алфавита все официальное делопроизводство и СМИ будут переведены на единый стандартизированный алфавит. Однако конкретные сроки, интересующие общественность, пока не разглашаются. Итак, в Узбекистане как возникла угроза путаницы с тремя алфавитами, какие важные меры предусмотрены в разрабатываемой правительством новой программе и будут ли ограничены рядовые граждане в использовании прежней письменности в личной переписке?

«Угроза трех алфавитов»: резкое предупреждение сенатора Эрматова

Суть важного вопроса, поднятого в верхней палате парламента:

  • Незавершенный переходный период: Сенатор Хусан Эрматов подчеркнул, что процесс перехода с кириллицы на латиницу затягивается на протяжении десятилетий и в этом вопросе до сих пор не поставлена четкая точка;

  • Столкновение трех параллельных письменностей: Если обновленный латинский алфавит будет внедрен поспешно или без четкого плана, в обществе могут одновременно смешаться действующая латиница, старая кириллица и вновь принятый алфавит, создав трехсторонний хаос грамотности;

  • Требование установить четкие сроки: Эрматов попросил законодательно закрепить определенные и неизменные сроки перехода, чтобы не допустить путаницы в СМИ, издательствах и государственной системе.

План правительства: Единый стандарт и официальное делопроизводство

Позиция Департамента по развитию государственного языка при Кабинете Министров:

  • Единый стандартизированный алфавит: Руководитель департамента Нодиржон Холботыев отметил, что после вступления нового закона в силу все государственные органы и средства массовой информации будут работать исключительно по единому стандарту;

  • Разрабатывается специальная программа: В целях поэтапного и беспроблемного осуществления процесса перехода подготавливаются отдельное постановление правительства и план действий;

  • Обучение кадров и пособия: В рамках программы будут организованы курсы переподготовки для ответственных специалистов, а также изданы учебники и методические пособия по новому алфавиту.

Когда определятся сроки и будут ли введены ограничения на личную переписку?

Ответы на главные вопросы, волнующие население и общественность:

  • Точные сроки пока не объявлены: На дебатах в Сенате не были названы конкретные даты — в какой именно год и месяц завершится полный переход, и это было оставлено на усмотрение будущего постановления правительства;

  • Личная переписка останется неприкосновенной: Нодиржон Холботыев особо подчеркнул, что никаких ограничений на использование привычного алфавита (кириллицы или прежней латиницы) гражданами в повседневной жизни и личной переписке в социальных сетях вводиться не будет;

  • Цель — не принуждение общества, а объединение системы: Главная задача реформы заключается в приведении документооборота, системы образования и официальных изданий к единому образцу.

В Узбекистане обновление алфавита имеет стратегическое значение для развития национальной идентичности и письменной культуры, а его судьба напрямую зависит от конкретных программ и планов, принимаемых правительством.

По вашему мнению, в чем главная причина того, что реформа алфавита в Узбекистане затягивается до сегодняшнего дня, и какие жесткие меры необходимо принять для предотвращения одновременного использования трех алфавитов? На каком языке лично вы предпочитаете писать и читать? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этих актуальных дебатов, важных для будущего нашего общества, со всеми своими друзьями и близкими!

Хусан ЭрматовНодиржон ХолботыевРеформа узбекского алфавитаПереход с кириллицы на латиницу
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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