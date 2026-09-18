В экране iPhone 18 Pro появился новый скрытый датчик

·27·Технологии
В экране iPhone 18 Pro появился новый скрытый датчик

В новом флагмане Apple, смартфоне iPhone 18 Pro, была внедрена технологическая новинка, некоторые аспекты которой не были раскрыты на презентации. Согласно данным иксбт.ком, в верхней части экрана нового устройства расположен инфракрасный датчик освещенности, установленный непосредственно под дисплеем и скрытый от глаз пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком. Источник

По сообщениям источников Digital Chat Station, заметить этот новый датчик гораздо сложнее, чем подэкранную камеру в моделях iPhone Дуо. Инженеры Apple постепенно работают над уменьшением заметности фронтальной камеры и сенсоров. Основная цель компании — в будущем превратить всю переднюю панель смартфона в единый полноэкранный дисплей без каких-либо отверстий и вырезов.

Значение новой технологии

Такой подход позволяет постепенно полностью избавиться от всех видимых элементов на передней панели iPhone. Совершенствование подэкранных технологий не только улучшает эстетический вид, но и предоставляет новые удобства при просмотре контента в полноэкранном режиме. Тем не менее, внедрение таких сложных решений в массовое производство требует высокоточного инженерного подхода.

Напомним, что официальные продажи моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в странах первой волны официально стартовали сегодня, 18 сентября. Высокий интерес к устройствам нового поколения вызывает значительный спрос на мировом рынке, и поклонники технологий стремятся приобрести эти гаджеты.

В то же время для пользователей в некоторых регионах существуют ограничения в рамках новых функций. В частности, как указано в источнике, покупатели в России при использовании iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max столкнутся с тем, что как минимум 18 сервисов и функций не будут работать или будут ограничены.

Первые процессы на рынке также сопровождаются специфическими ситуациями. В частности, еще до начала официальных продаж модели iPhone 18 Pro Max появились в продаже в торговом центре «Горбушка» в Москве, где их цена достигала 900 000 рублей. Это стало очередным проявлением традиционного спроса и спекулятивной ценовой политики, возникающей каждый год при выходе новых устройств Apple.

AppleIPhone 18 ProСмартфонТехнологииГаджет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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