Устранена опасная зеро-клик уязвимость в смартфонах Google Pixel

Компания Google выпустила экстренное обновление безопасности для смартфонов Pixel. Оно направлено на устранение критической уязвимости в устройствах, обозначенной как КВЭ-2026-58704, которая, согласно данным иксбт.ком, уже использовалась в целевых кибератаках. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Специалисты поясняют, что уязвимость находилась в программном обеспечении модема смартфона и позволяла злоумышленникам повышать свои привилегии. В некоторых сценариях это могло позволить выйти из изолированной среды модема и получить доступ к другим данным и компонентам устройства. На практике это давало преступнику возможность установить полный контроль над смартфоном.

Опасность зеро-клик атак

Самая опасная особенность этой уязвимости заключается в том, что она позволяла проводить атаки типа зеро-клик. От владельца Pixel не требовалось нажимать на подозрительные ссылки, устанавливать неизвестные приложения, запускать файлы или совершать какие-либо другие действия — весь процесс происходил автоматически.

Согласно сообщению Иксбт.ком, компания Google обнаружила признаки того, что КВЭ-2026-58704 использовалась в реальных условиях. Однако речь идет не о массовых хакерских атаках, а о специализированных и точечных операциях, направленных против ограниченного круга пользователей.

Расследование и меры защиты

На данный момент Google не раскрывает информацию о том, кто именно стоит за атаками или как именно они осуществлялись. Также компания не связывает эту уязвимость с каким-либо конкретным разработчиком ПО или государственными структурами.

Подобные зеро-клик ошибки являются одними из самых ценных ресурсов в мире кибербезопасности для создателей коммерческого шпионского ПО. Причина в том, что они позволяют получить доступ к устройству жертвы без участия пользователя и без каких-либо предупреждений.

В целях обеспечения безопасности пользователей Google включила патч, исправляющий эту ошибку, в текущее обновление безопасности. Владельцам смартфонов Pixel настоятельно рекомендуется немедленно обновить систему на своих устройствах.