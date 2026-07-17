Патреон усилил борьбу с ИИ-ботами: теперь без спроса

Популярная платформа для авторов Патреон объявила о жестких мерах против ботов, которые без разрешения собирают данные для обучения систем искусственного интеллекта (AI). Компания больше не ограничивается просьбами к ботам не собирать информацию, а переходит к их полной технической блокировке. Этот шаг направлен на защиту авторских прав и предотвращение бесплатного использования труда создателей контента моделями AI. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В этой борьбе Патреон расширяет сотрудничество с провайдером интернет-инфраструктуры Cloudflare. С помощью технологии AI Кравл Контрол от Cloudflare платформа теперь автоматически обнаруживает ботов, сканирующих ее контент, и ограничивает им доступ. По словам представителей компании, предыдущие меры были недостаточными, так как АИ-скрейперы становятся все более изощренными.

Переход от роботс.ткст к реальной блокировке

Ранее Патреон, как и многие сайты, указывал ботам, какие страницы нельзя сканировать, через файл роботс.ткст. Однако этот метод носил рекомендательный, а не обязательный характер. Многие АИ-компании игнорировали эти инструкции и продолжали использовать закрытый контент авторов для обучения своих моделей. В блоге Патреон подчеркивается: «Согласие не должно зависеть от того, как ведет себя скрейпер».

При тестировании новой системы количество еженедельных попыток доступа со стороны АИ-ботов сократилось с нескольких тысяч до нуля. Это доказывает, что предыдущие рекомендательные ограничения почти не работали, а боты открыто нарушали правила сайта. Теперь Патреон может защитить от ботов даже свои обновленные функции, такие как Хоме Фид и Куипс.

Права авторов и новая стратегия

По словам директора по продукту Патреон Дрю Роуни (Древ Ровнй), на большинстве интернет-платформ авторы вынуждены соглашаться на использование своих работ для обучения AI, чтобы расширить аудиторию. Патреон выбирает другой путь: авторы должны иметь право полностью контролировать использование результатов своего труда, одновременно развивая свою аудиторию.

При этом платформа блокирует не всех ботов. Доступ остается открытым для индексирующих ботов поисковых систем, которые направляют пользователей на страницы Патреон и систематизируют информацию. Ограничения касаются только тех ботов, которые крадут данные для обучения нейросетей.

Эти изменения происходят на фоне обострения конфликта между создателями контента и АИ-гигантами по всему миру. Сервисы вроде Cloudflare теперь предлагают владельцам сайтов возможность продавать свои данные ботам на платной основе (Пай Пер Кравл). Патреон пока не планирует заниматься подобной торговлей, сосредоточившись на защите интеллектуальной собственности авторов.