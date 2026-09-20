В Китае с помощью ракеты Кинетика-1 запущено девять новых спутников

·33·Технологии
В Китае с помощью ракеты Кинетика-1 запущено девять новых спутников

Китайская компания КАС Спаке успешно осуществила очередной запуск своей твердотопливной ракеты-носителя Кинетика-1 (известной в Китае как «Лиджиан-1»). По сообщению Иксбт.ком, 20 сентября в 12:03 по пекинскому времени космический аппарат успешно стартовал с коммерческой площадки «Донгфенг» космодрома Цзюцюань и вывел на целевую орбиту девять спутников. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Этот успешный старт демонстрирует потенциал страны в области коммерческой космонавтики и расширяет возможности по оперативному пополнению орбитальных группировок. Аппараты, отвечающие современным технологическим требованиям, предназначены для выполнения различных научных и прикладных задач, а их вывод в космос является важным шагом в развитии науки и телекоммуникационной инфраструктуры.

Состав орбитальной группировки и задачи

В число новых спутников вошли аппараты дистанционного зондирования Земли, включая «Кинглин-01» и «Кинглин-02». Также в группу вошли «Пенгченг Шуфа», предназначенный для тестирования процессов интеграции спутниковой связи и телекоммуникационных технологий, и высокоточный космический аппарат «Чаоджисуан-1», обладающий возможностью прямой обработки данных непосредственно на орбите.

Кроме того, в рамках китайской космической программы на орбиту были успешно выведены три спутника «Дитинг-01», предназначенные для наблюдения и анализа электромагнитного спектра. Список дополнили аппараты «Пуджианг-4» и «Юнксиао Танкеже», расширив масштабы космических исследований и мониторинга.

Технические возможности ракеты Кинетика-1

Кинетика-1 — это четырехступенчатая твердотопливная ракета длиной 31 метр и диаметром головного обтекателя 3,35 метра. Согласно своим техническим характеристикам, данная ракета-носитель способна доставить до 2 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 1,5 тонн на солнечно-синхронную орбиту.

Этот полет стал шестнадцатым для семейства ракет Кинетика-1 в рамках данной программы, а также пятым успешным стартом с начала текущего года. Эти показатели свидетельствуют об ускорении темпов коммерческих космических запусков в Китае и росте их надежности.

Kinetica-1CAS SpaceКосмосКитайСпутник
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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