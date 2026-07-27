Китайская ракета Long March 7A доставлена на стартовую площадку

·1·Технологии
Китайская ракета Long March 7A доставлена на стартовую площадку

Китай готовится сделать очередной важный шаг в сфере космических исследований. По информации ixbt.com, трехступенчатая жидкостная ракета-носитель нового поколения Long March 7A утром 27 июля 2026 года была успешно доставлена на стартовую площадку. Подготовка данного аппарата к полету вызывает большой интерес в мировой космической индустрии, так как его технические параметры превосходят многие международные стандарты. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Технические характеристики и размеры

Данная ракета разработана Китайской академией ракетно-космических технологий на базе Long March 7 и предназначена для полетов на высокие орбиты. Ее длина составляет 60,1 метра. Для сравнения, знаменитый космический корабль Starship компании SpaceX (без ускорителя Super Heavy) в зависимости от модификации имеет высоту примерно 50–52 метра. Таким образом, эта китайская ракета-носитель превосходит по высоте даже известного конкурента.

Третья ступень ракеты унаследовала технологии серии ракет Long March 3A и использует в качестве топлива жидкий водород и жидкий кислород. Основная ступень оснащена двумя жидкостными водородно-кислородными двигателями YF-75, обладающими способностью доставлять полезную нагрузку массой до 7 тонн на геопереходную орбиту.

Процесс подготовки к запуску

Специалисты отмечают, что перемещение ракеты на стартовую площадку означает начало финального этапа подготовки. Аппарат адаптирован для запусков с площадок Вэньчан и Сичан и может оснащаться обтекателями (fairing) двух различных типов диаметром 4,2 метра и 3,7 метра.

В настоящее время перед инженерами стоит ряд важных испытаний. В частности, планируется осуществить следующие процессы:

  • Проведение вертикальных испытаний ракеты
  • Проверка совместимости систем
  • Заправка баков ракеты топливом
После завершения всех необходимых технических процедур космический аппарат будет готов к полету. Согласно источнику, первое пусковое окно для данной ракеты-носителя ожидается 29 июля текущего года.

Long March 7AКитайКосмонавтикаРакетаStarship
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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