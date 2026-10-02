Манчестер Сити подал апелляцию на финансовые обвинения Премьер-лиги

·2·Спорт
Манчестер Сити подал апелляцию на финансовые обвинения Премьер-лиги

Клуб «Манчестер Сити» официально подал апелляцию на решение независимой комиссии Английской Премьер-лиги, требуя отменить обвинительный приговор по делу о финансовых нарушениях. Переход этого юридического спора на новый этап является важным событием, которое может серьезно повлиять на будущее всего английского футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, команда «Манчестер Сити» соблюла установленные сроки и в четверг вечером официально представила все необходимые документы. Этот шаг был предпринят после того, как независимая комиссия по итогам расследования признала клуб виновным в серьезных финансовых нарушениях.

Согласно результатам проверки, в период с сезонов 2009–2010 по 2017–2018 годы клуб обвинялся в искусственном завышении своих доходов на сумму более 830 миллионов фунтов стерлингов. По заключению уполномоченных органов, команда использовала скрытые схемы финансирования и фиктивные контракты с коммерческими партнерами для обхода правил жесткого контроля расходов.

Клуб твердо стоит на своей позиции

В официальном заявлении, опубликованном в пятницу, «Манчестер Сити» категорически отверг все обвинения и выразил полную уверенность в своей правоте. Клуб подчеркнул, что первоначальное решение является фундаментально ошибочным, и заявил о наличии неопровержимой доказательной базы, подтверждающей его невиновность.

В заявлении клуба говорится: «Клуб официально подал всеобъемлющую апелляцию на заключение комиссии Премьер-лиги. Наша твердая позиция заключается в том, что данное заключение полно правовых, принципиальных и фактических ошибок по многим основаниям».

Ожидается, что юристы «Манчестер Сити» будут доказывать, что основные спонсорские сделки финансировались не напрямую группой владельцев клуба, а законным образом правительством Абу-Даби.

Последствия для будущего

Согласно текущим правилам, вновь сформированная судебная коллегия будет рассматривать только первоначальное решение и не будет пересматривать дело с нуля. Это означает, что для успешной отмены санкций «Манчестер Сити» должен доказать наличие фундаментальных ошибок в первоначальном вердикте комиссии.

Итог этого апелляционного процесса определит не только репутацию клуба, но и будущий ландшафт системы финансовой справедливости и правил в английском футболе. До завершения всех последующих процедур стороны действуют с соблюдением официальных ограничений.

Манчестер СитиПремьер-лигаФутбольные новостиАпелляцияЧемпионат Англии
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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