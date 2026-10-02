В Гонконге пассажиры попытались остановить такси потерявшего сознание водителя (видео)

В китайском Гонконге водитель движущегося такси внезапно потерял сознание. В результате четыре пассажира внутри автомобиля попытались взять управление на себя и остановить машину. Об этом сообщает Сут Чина Морнинг Пост.

Сообщается, что инцидент произошел днем 28 сентября на дороге Чинг Чеунг Роад. 66-летний водитель потерял сознание прямо во время движения. Заметив его состояние, пассажиры сначала попытались разбудить его, но водитель не реагировал.

После этого сидевший на переднем сиденье мужчина попытался перехватить управление, а один из пассажиров на заднем сиденье попытался затянуть ручной тормоз. Однако потерявшее управление такси врезалось в бетонный отбойник на обочине дороги и только после этого остановилось.

В результате инцидента никто из четырех пассажиров не пострадал. Бригада скорой помощи доставила находившегося без сознания водителя в больницу. По данным СМИ, его состояние тяжелое.

Видеозаписи происшествия распространились в интернете, и попытки пассажиров справиться с управлением в чрезвычайной ситуации привлекли внимание многих пользователей.