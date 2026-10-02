Представлен Кёкера Дигно БКс4: корпоративный смартфон с пятилетней поддержкой

·28·Технологии
Представлен Кёкера Дигно БКс4: корпоративный смартфон с пятилетней поддержкой

Японская компания Кёкера анонсировала новый корпоративный смартфон Дигно БКс4, предназначенный для длительного использования и отличающийся высокой прочностью. Согласно данным иксбт.ком, устройство поступит в продажу через оператора мобильной связи СофтБанк в конце октября текущего года. Новая модель примечательна своей надежностью, долгосрочной поддержкой программного обеспечения и функциональностью, удобной для рабочих процессов. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Технические возможности и производительность

Смартфон оснащен 6,1-дюймовым ИПС LCD экраном формата ХД+, который обеспечивает достаточно качественное изображение для выполнения повседневных задач. В аппаратной части установлен процессор MediaTek Dimensity 6400, работающий в паре с 8 GB оперативной и 128 GB встроенной памяти. Такая конфигурация «железа» позволяет беспрепятственно запускать корпоративные приложения и справляться с ежедневными задачами.

Что касается возможностей съемки, устройство оснащено 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 50-мегапиксельной основной камерой. Внутри прочного корпуса размещен аккумулятор емкостью 4500 mAh, поддерживающий технологию быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Габариты смартфона составляют 74 × 156 × 9,9 мм, а вес — около 185 граммов.

Корпоративные требования и защита

Данная модель полностью соответствует строгим требованиям программы Google Android Энтерприсе Рекоммендед. Это означает, что устройство отвечает стандартам безопасности и корпоративного управления. Производитель заявил, что обеспечит для этой модели четыре крупных обновления Android и пять лет обновлений системы безопасности.

Корпус устройства надежно защищен от попадания воды и пыли. Кроме того, соответствие американскому военному стандарту МИЛ-СТД-810Х придает смартфону высокую устойчивость к различным механическим воздействиям и падениям. Особенностью экрана является возможность управления в перчатках или мокрыми пальцами.

Для бизнес-пользователей предусмотрены специальные функции. В частности, устройство способно записывать разговоры длительностью до 60 минут и хранить до 100 таких записей. Также имеются сканер отпечатков пальцев, технология распознавания лиц, 3,5 мм порт для наушников и НФК-модуль с поддержкой ФелиКа.

KyoceraDigno BX4Android EnterpriseSoftBankMediaTek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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