Выпущено первое крупное обновление для Huawei Мате 90 Pro Max

·23·Технологии
Выпущено первое крупное обновление для Huawei Мате 90 Pro Max

Компания Huawei выпустила первое крупное обновление программного обеспечения для своего флагманского смартфона Мате 90 Pro Max, представленного в начале октября. Согласно данным иксбт.ком, прошивка объемом около 745 МБ привнесла в устройство новые возможности связи, инструменты на базе AI, а также ряд системных улучшений. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Одной из самых важных и примечательных функций нового обновления является поддержка работы с четырьмя телефонными номерами одновременно. Смартфон может хранить две физические СИМ-карты и два номера еСИМ. При этом три из четырех номеров могут находиться в режиме ожидания одновременно, обеспечивая активное использование для звонков, сообщений и мобильного интернета.

Инновации в AI и мультимедиа

Возможности приложения «Галерея» были значительно расширены. В частности, функция интеллектуального редактирования анализирует содержание фотографии и предлагает соответствующие изменения. Пользователь может описать желаемый результат с помощью простого текстового запроса, после чего AI самостоятельно обработает изображение. Также добавлен инструмент для преобразования обычных снимков и Ливе-фото в формат 3Д Дйнамик Фотос.

В видеоредактор также были внедрены новые функции AI. Мате 90 Pro Max способен автоматически анализировать выбранные фото и видео, создавая готовый ролик с подбором движений виртуальной камеры и музыки. Для улучшения записи голоса и музыкальных инструментов был представлен специальный инструмент обработки звука.

Дополнительные удобства в связи и интерфейсе

Huawei добавила функцию Интимате Circle для взаимодействия с близкими родственниками и членами семьи. С ее помощью можно делиться данными о погоде, расписанием и показателями здоровья, а также оказывать удаленную помощь другому пользователю через трансляцию экрана смартфона. Для домашних животных появилась возможность создания отдельных профилей и фотоальбомов.

Функция текстовых звонков теперь работает и в сторонних социальных приложениях. Во время разговора речь собеседника автоматически преобразуется в текст, а введенные пользователем сообщения, наоборот, превращаются в голос с помощью синтеза речи. Также была обновлена система уведомлений: устройство научилось распознавать определенные типы сообщений и выводить соответствующую информацию в специальном окне в режиме реального времени.

HuaweiMate 90 Pro MaxСмартфонИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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