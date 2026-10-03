Выпущено первое крупное обновление для Huawei Мате 90 Pro Max

Компания Huawei выпустила первое крупное обновление программного обеспечения для своего флагманского смартфона Мате 90 Pro Max, представленного в начале октября. Согласно данным иксбт.ком, прошивка объемом около 745 МБ привнесла в устройство новые возможности связи, инструменты на базе AI, а также ряд системных улучшений. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Одной из самых важных и примечательных функций нового обновления является поддержка работы с четырьмя телефонными номерами одновременно. Смартфон может хранить две физические СИМ-карты и два номера еСИМ. При этом три из четырех номеров могут находиться в режиме ожидания одновременно, обеспечивая активное использование для звонков, сообщений и мобильного интернета.

Инновации в AI и мультимедиа

Возможности приложения «Галерея» были значительно расширены. В частности, функция интеллектуального редактирования анализирует содержание фотографии и предлагает соответствующие изменения. Пользователь может описать желаемый результат с помощью простого текстового запроса, после чего AI самостоятельно обработает изображение. Также добавлен инструмент для преобразования обычных снимков и Ливе-фото в формат 3Д Дйнамик Фотос.

В видеоредактор также были внедрены новые функции AI. Мате 90 Pro Max способен автоматически анализировать выбранные фото и видео, создавая готовый ролик с подбором движений виртуальной камеры и музыки. Для улучшения записи голоса и музыкальных инструментов был представлен специальный инструмент обработки звука.

Дополнительные удобства в связи и интерфейсе

Huawei добавила функцию Интимате Circle для взаимодействия с близкими родственниками и членами семьи. С ее помощью можно делиться данными о погоде, расписанием и показателями здоровья, а также оказывать удаленную помощь другому пользователю через трансляцию экрана смартфона. Для домашних животных появилась возможность создания отдельных профилей и фотоальбомов.

Функция текстовых звонков теперь работает и в сторонних социальных приложениях. Во время разговора речь собеседника автоматически преобразуется в текст, а введенные пользователем сообщения, наоборот, превращаются в голос с помощью синтеза речи. Также была обновлена система уведомлений: устройство научилось распознавать определенные типы сообщений и выводить соответствующую информацию в специальном окне в режиме реального времени.