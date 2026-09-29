Протестирована 1-дюймовая внешняя камера для Huawei Мате 90 Pro Max

·25·Технологии
Протестирована 1-дюймовая внешняя камера для Huawei Мате 90 Pro Max

Компания Huawei продемонстрировала работу уникального модуля внешней камеры, предназначенного для будущего флагмана Huawei Мате 90 Pro Max. Согласно данным иксбт.ком, это устройство является не просто дополнительной линзой, а полноценной независимой системой съемки, которая выводит возможности смартфона на совершенно новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Новый внешний модуль оснащен крупным 1-дюймовым сенсором, обеспечивающим качество изображения профессионального уровня. Такой подход позволяет преодолеть традиционные ограничения мобильной фотографии, объединяя функции компактной камеры и передового смартфона.

Возможности и технические характеристики

Оптическая система внешнего устройства также заслуживает внимания. Модуль оснащен объективом с фокусным расстоянием 24–240 мм. Кроме того, система предлагает 10-кратный оптический зум и 100-кратное цифровое приближение, что позволяет снимать удаленные объекты с высокой четкостью.

Главная особенность заключается в том, что этот модуль не использует встроенные камеры смартфона. Huawei Мате 90 Pro Max здесь выступает лишь в качестве надежного крепления, дисплея, операционной системы и вычислительной платформы.

Управление и перспективы

Управление модулем осуществляется непосредственно через экран смартфона и его штатное приложение камеры. Это обеспечивает пользователю удобство работы с профессиональным оборудованием через привычный интерфейс без необходимости в сложных дополнительных настройках.

Специалисты отмечают, что главное отличие данного устройства от традиционных теленасадок заключается в его полной автономности. Весь комплекс, от сенсора до объектива, работает как единая независимая фотосистема. Теоретически, такую камеру можно адаптировать и для других смартфонов при наличии соответствующего крепления и интерфейса подключения.

Согласно последней информации о презентации компании, официальный анонс смартфонов серии Huawei Мате 90 запланирован на 1 октября в 10:00 по пекинскому времени. Сразу после этого, в 12:08 того же дня, официально стартуют продажи новых устройств.

HuaweiMate 90 Pro MaxМобильная камераТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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