Флагман Huawei Мате 90 Pro Max выйдет с внешним 1-дюймовым модулем камеры

Компания Huawei готовится представить на китайском рынке новую серию флагманов Мате 90. Согласно данным иксбт.ком, самая продвинутая модель в этой линейке, Мате 90 Pro Max Коллектор’с Эдитион, стремится привлечь внимание мобильного рынка своим необычным внешним фотоаксессуаром. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Главной особенностью нового устройства является специальный внешний модуль под названием Huawei Руийинг З10, оснащенный крупным 1-дюймовым сенсором и физическим фокусным расстоянием 9,1–91 мм. В эквиваленте этот показатель составляет диапазон 24–240 мм, что предоставляет пользователям возможности профессионального уровня.

Передовые оптические возможности внешнего модуля

Сообщается, что представленный внешний модуль будет оснащен 10-кратным оптическим зумом и моторизованным механизмом ПЗ. В отличие от обычных телеобъективов, Руийинг З10 опирается на собственный крупный сенсор и полноценную оптическую систему.

Также устройство дополнено оптической системой Red Maple и линзами с переменной диафрагмой ф/2,0–4,5. Это решение выводит возможности обычного смартфона на совершенно новый уровень, превращая его в отдельное профессиональное фотоустройство.

Основные технические характеристики смартфона

Как сообщает иксбт.ком, модель Мате 90 Pro Max Коллектор’с Эдитион будет оснащена не только внешним аксессуаром, но и мощной «начинкой». Смартфон получит 200-мегапиксельную перископическую камеру размером 1/1,28 дюйма, а также 50-мегапиксельную основную камеру такого же размера с переменной диафрагмой и инфракрасным покрытием.

Аппаратное обеспечение устройства включает следующие технические параметры:

Процессор Кирин 9050 Pro и 16 GB оперативной памяти

Аккумулятор емкостью 6800 mAh с поддержкой зарядки 100 В

1,5К ОЛЭД-дисплей с технологией ЛТПО и частотой 1–144 Hz

Официальная презентация новой серии смартфонов Мате 90 запланирована на 29 сентября текущего года, и ожидается, что это событие станет одним из важнейших в мире технологий.